  "Какие мерзкие!", "Все возвращается страшным бумерангом!". Актрису, снявшую дочь Успенской на улице в США, пристыдили в сети

Дочь российской певицы Любови Успенской художница Татьяна Плаксина сравнила посмеявшуюся над ней актрису Екатерину Мельник со своей матерью, заявив, что та пыталась ее заткнуть и смеялась над ее состоянием.

Плаксина: Я была на грани. Голодные волки шоу-бизнеса полностью охватили сознание моей матери Фото: pacha_tati / Instagram

Дочь российской певицы Любови Успенской художница Татьяна Плаксина отреагировала в Instagram на видео, снятое в Лос-Анджелесе, в котором ее высмеяла актриса Екатерина Мельник.

"Лично для меня самое страшное во всем этом происшествии с Екатериной Мельник – это то, что в ее лице я увидела собственную мать... Моложавую женщину с искусственной мимикой, которая высмеивала чужую боль. (Ну, в моем случае – сначала не чужую) У меня были ужасные травмы, я еле осталась живой. По крайней мере, я ровно год боролась, чтобы выжить", – рассказала дочь Успенской.

Плаксина заявила, что на нее будто наехали грузовиком, а потом еще издевались морально и физически, высмеивали ее боль, делали ненужные операции, которые потом пришлось исправлять, гоняли по ребилитационным центрам и психиатрическим клиникам, где ее закалывали, травили и всячески издевались, не позволяя переломам срастись.

"Я была на грани. Голодные волки шоу-бизнеса полностью охватили сознание моей матери и хотели меня либо заткнуть (как свободного творца), либо загнать в свою шайку-лейку трехминутных песен. Сатанисты. Но если собственная мать смеялась над моим состоянием (пока я задыхалась в соседней комнате), что уж говорить про Екатерину Мельник и "Катюху", – написала она.

Видео на странице Мельник не сохранилось, но оно опубликовано на YouTube-канале "Новости шоу-бизнеса". В ролике актриса, сидя в кафе с подругой, которую называет "Катюхой", обсуждает дочь Успенской, находящуюся на улице.

В ролике Мельник с подругой высмеяли Плаксину, чем вызвали возмущение комментаторов.

"Ваши мерзкие комменты приведут вас только к плохому!!! Все возвращается страшным бумерангом! Дай Бог вам больше мозгов! А Плаксиной здоровья", – написала Танюша Танюша.

"Какие же мерзкие эти девушки! Совсем не смешно", – добавила iriska03able.

ВИДЕО

Видео: НОВОСТИ ШОУ БИЗНЕСА / YouTube

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.

Плаксина попала в аварию в Коста-Рике 11 сентября 2018 года, вследствие которой лишилась зубов. После этого мать побрила ее наголо.