Успенская сообщила о смерти экс-супруга

По словам российской певицы Любови Успенской, экс-супруг Юрий Успенский подарил ей свою фамилию.

Успенская: Только что узнала о смерти моего бывшего мужа Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

Российская певица Любовь Успенская 13 октября на своей странице в Instagram сообщила о смерти своего бывшего мужа Юрия Успенского.

"Только что узнала о смерти моего бывшего мужа – человека, который подарил мне фамилию, прошел со мной весь путь эмиграции. Вечная память. Скорбим", – написала она.

По словам Успенской, бывший муж был талантливым человеком.

Любовь Успенская (девичья фамилия – Сицкер) родилась в Киеве в 1954 году. Певица была замужем четыре раза. Первым супругом артистки стал Виктор Шумилович.

Во втором браке с Успенским, фамилию которого она взяла при замужестве, певица прожила шесть лет. Третьим супругом Успенской стал Владимир Франц. Этот брак распался после трех лет семейной жизни.

В четвертом браке с Александром Плаксиным у артистки родилась дочь Татьяна. В настоящее время отношения между матерью и 31-летней дочерью не складываются.