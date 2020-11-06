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06 ноября, 2020
 
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Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью

66-летняя российская певица Любовь Успенская заявила, что готова усыновить ребенка из детского дома.

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Успенская: В ближайшие дни еду в детский дом
Успенская: В ближайшие дни еду в детский дом
Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

66-летняя российская певица Любовь Успенская в интервью, которое 4 ноября опубликовано на YouTube-канале Peopletalk TV, сообщила, что намерена снова стать матерью.

"Я хочу усыновить ребенка из детского дома. В ближайшие дни еду в детский дом. Тот ребенок, который меня зацепит, первый обнимет – я этого ребенка уже не отпущу. Я хочу себе еще раз дать возможность быть матерью – показательной матерью. Я давно об этом думаю", – рассказала певица.

ВИДЕО
Видео: Peopletalk TV / YouTube

Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве. Наиболее известные песни из репертуара певицы – "Карусель", "Кабриолет", "К единственному, нежному".

Успенская была замужем четыре раза. У певицы есть родная дочь – художница Татьяна Плаксина (1989). Отец девушки – четвертый муж Успенской, бизнесмен Александр Плаксин. 

Отношения между матерью и дочерью находятся в состоянии конфликта.

В начале 2020 года в эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась, "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.

Летом певица заявила, что хотела родить троих детей и самостоятельно их воспитать, но не могла себе позволить бросить работу и переложить ответственность за воспитание детей на помощниц.

Теги: дети, Любовь Успенская
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