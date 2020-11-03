"Жаль ребенка", "Обращается, как с реквизитом". Успенскую раскритиковали за видео с маленькой девочкой

По мнению подписчиков 66-летней российской певицы Любови Успенской, она некорректно обращалась во время фотосессии с сидящей у нее на руках девочкой.

66-летняя российская певица Любовь Успенская на своей странице в Instagram показала, как проходила ее совместная фотосессия с маленькой девочкой. В ролике ребенок сидит у исполнительницы на руках.

"Не могу перестать улыбаться, не могу нарадоваться тому, что этот маленький лучик солнца озарил мой дом. Мир вокруг буквально заиграл новыми красками. Дети – это счастье. А эта девочка, она особенная. Она дала мне второе дыхание, подарила желание вновь жить и дышать полной грудью", – заявила певица.

По ее словам, детский смех затмил все боли, переживания, страдания и обиды.

"Сейчас для меня нет ничего важнее и приятнее ее лучезарной улыбки. Я как будто вижу в ней себя маленькую, в ее характере, смелости, открытости... Как будто сама ее родила, как будто она самая родная. Вот она – моя маленькая панацея от больших невзгод", – написала Успенская.

Чьей дочерью является девочка, певица не уточнила.

Подписчики прокомментировали видео.

"Господи, как же она груба с ребенком... Она обращается с девочкой, как просто с реквизитом для фотосессии", – отметила pups22_12.

"Почему мне жаль ребенка? Очень странное чувство это видео вызывает... И очень жаль ребенка", – заявила sultanbekovadaria.

"Ужасное обращение с ребенком. Вы почему выбираете камеру, а не чувства ребенка?" – спросила olgaangelinailya.

Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве. У нее есть родная дочь – художница Татьяна Плаксина (1989). Отец девушки – бывший муж Успенской, бизнесмен Александр Плаксин.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ зимой 2020 года дочь Успенской заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.