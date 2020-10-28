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28 октября, 2020
 
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Дочь Успенской показала шрамы на теле

Дочь российской певицы Любови Успенской художница Татьяна Плаксина поделилась селфи-снимком.

Плаксиной в 2020 году исполнится 31 год
Плаксиной в 2020 году исполнится 31 год
Фото: pacha_tati / Instagram

Дочь российской певицы Любови Успенской художница Татьяна Плаксина опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена с оголенным плечом. На теле художницы видны многочисленные шрамы.

Дочь Татьяну Успенская родила 27 декабря 1989 года от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.

Плаксина попала в аварию в Коста-Рике 11 сентября 2018 года, вследствие которой лишилась зубов. После этого мать побрила ее наголо.

Теги: художник, скандал, Любовь Успенская, селфи, певица, фото, Татьяна Плаксина, шрамы
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