"Удивительное сходство с вашей дочкой", "Наверное, поэтому симпатия к ней". Фаны Успенской обсуждают фото ее подопечной

По мнению подписчиков российской певицы Любови Успенской, ее ученица внешне похожа на дочь певицы – художницу Татьяну Плаксину.

Успенская заявила, что скучает по девочке, наставницей которой является Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

66-летняя российская певица Любовь Успенская на своей странице в Instagram обнародовала фото своей ученицы – молодой певицы Камиллы Кузденбаевой.

"Моя прекрасная девочка Камилла Кузденбаева, наставницей которой я являюсь, к сожалению, сейчас вернулась в Казахстан. Но совсем скоро она вернется в мой дом, и мы продолжим подготовку этой молодой певицы к новым победам и свершениям. Скучаю по этой талантливой девочке и жду ее", – написала Успенская.

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Подписчики заметили сходство Кузденбаевой и дочери Успенской, художницы Татьяны Плаксиной.

"Удивительное сходство с вашей дочкой", – написала grankina_nina.

"Я подумала сначала, что Танюша в детстве. Очень похожа. Наверное, поэтому симпатия к ней с вашей стороны", – отметила 89strata.

"У этой девочки есть свои родители, а вы вспомните о своей доченьке", – призвала nina.mart.2020.

"Странно, а по дочери не скучаете? Слышала, она тоже очень хотела петь и предпосылки неплохие. Что не позанимались дочерью?" – написала grismanolga.

Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве. Наиболее известные песни из репертуара певицы – "Карусель", "Кабриолет", "К единственному, нежному".

Успенская была замужем четыре раза. Ее единственная дочь Татьяна родилась в 1989 году. Отец девушки – четвертый муж Успенской, бизнесмен Александр Плаксин.