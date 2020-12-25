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25 декабря, 2020
 
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"Пугачева на бэк-вокале", "Напоминает стиль Пугачевой". Орбакайте выпустила клип "Новый год, Come On". Видео

Российская певица Кристина Орбакайте на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Новый год, Come On". Главные роли сыграли сама исполнительница и актер Гоша Куценко, ее партнер по фильмам "Любовь-морковь". По сюжету Орбакайте готовится к встрече Нового года и ждет с работы супруга, сотрудника спецслужбы. Тот из года в год опаздывает или приходит не один. В финале ролика Орбакайте его "посылает". Подписчики предположили, что в песне звучит голос российской певицы Аллы Пугачевой, матери Орбакайте. "Пугачева на бэк-вокале, ни фига себе", – отметил Vadim Tristan. "Песня чем-то напоминает стиль Пугачевой, а вот задумку клипа я вообще не понял", – признался Александр Макаревич, Makarыч. "Любовь-морковь 4, млин", – написал Bise Ushery.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Орбакайте в ролике готовится ко встрече Нового года
Орбакайте в ролике готовится ко встрече Нового года
Скриншот: Кристина Орбакайте / YouTube

Кристина Орбакайте – дочь российской певицы Аллы Пугачевой от артиста эстрадно-циркового жанра Миколаса Эдмундаса Орбакаса. Она родилась 25 мая 1971 года.

В дискографии Орбакайте 11 альбомов.

видео

Видео: Кристина Орбакайте / YouTube
Теги: Алла Пугачева, Новый год, фильм, Гоша Куценко, видео, клип, актер, Кристина Орбакайте, певица, песня, ролик
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