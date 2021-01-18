  "Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева

44-летний российский шоумен Максим Галкин признался, что если он хочет похудеть, то пьет чай без сахара, а его жена – 71-летняя певица Алла Пугачева для этого посещает бассейн.

Галкин о Пугачевой: Она сидит дома, меньше ест, и ей легче худеть Фото: maxgalkinru / Instagram

44-летний российский шоумен Максим Галкин в интервью российскому каналу "Муз-ТВ" заявил, что его жене – 71-летней певице Алле Пугачевой – сейчас стало легче следить за фигурой, так как она практически уже не выступает. Видеозапись разговора с артистом размещена 14 января на его YouTube-канале.

"Когда она ездила на гастроли, у нее был обязательный, как она называла, "нервный" бутерброд. То есть перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать. Потому что откуда-то надо взять эту энергию. Невозможно питаться нектаром, и при этом выходить на сцену и отрабатывать сольный концерт. Сейчас, когда у нее есть больше времени, она просто меньше ест. Она сидит дома, меньше ест, и ей легче худеть. И то сложно! Она ходит в бассейн – это позволяет сбрасывать вес", – заявил Галкин.

Комментируя свое питание, он подчеркнул, что знает, как надо правильно питаться, но не соблюдает эти правила.

"Если я хочу похудеть, я просто пью чай без сахара", – рассказал муж Пугачевой.

ВИДЕО

Комментарий Галкина о диете Пугачевой можно послушать, начиная с 18.40. Видео: Максим Галкин Life / YouTube

Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. Певица старше мужа на 27 лет.

У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. Супруги живут в поселке Грязь (Московская область).

В ноябре 2020 года супруги отметили 19 лет со дня знакомства.