"Дельфин в возрасте". Галкин показал, как плавает под водой

Российский шоумен Максим Галкин снял ролик в своем домашнем бассейне.

44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг 71-летней певицы Аллы Пугачевой, показал в Instagram, как плавает под водой.



"Когда я строил дом, я сделал окна под водой в бассейне, и все не мог понять, для чего. Теперь понял, я-то думал про себя, что под водой я прям ух! Ихтиандр! Атлант! А посмотрел – ну так – дельфин в возрасте. В общем, видео я снимал, надеясь на сексуальный образ, а получилась, как всегда, комедия", – написал он.

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Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.



В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.