Бульвар Шоубиз
 
05 января, 2021
 
Новости

"Поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой". Галкин показал нежное видео

Российский шоумен Максим Галкин снял своего сына Гарри, смотрящего на маму, певицу Аллу Пугачеву по телевизору.

Галкин: Не могу не поделиться с вами этим видео
Галкин: Не могу не поделиться с вами этим видео
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram видео с участием своего семилетнего сына Гарри. Мальчик смотрит по телевизору клип своей мамы, певицы Аллы Пугачевой, на песню "Мне нравится".

"Не могу не поделиться с вами этим видео. В суете новогодней ночи я поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой", – написал Максим Галкин.

Биологическая мать Гарри – Пугачева, но вынашивала его, как и его сестру Лизу, суррогатная мать. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

Теги: Алла Пугачева, видео, клип, Максим Галкин, певица, Гарри Галкин, мальчик, мать, шоумен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Частный полет в космос, вакцина от коронавируса, отказ от угля и другие позитивные события уходящего 2020 года
  Частный полет в космос, вакцина от коронавируса, отказ от угля и другие позитивные события уходящего 2020 года
Наталия ДВАЛИ
  "По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня
  "По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня
Дмитрий ГОРДОН
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой". Галкин показал нежное видео
"Поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой". Галкин показал нежное видео
"Локлир в лучшие годы", "Стильно, модно, молодежно". Травести-дива Монро восхитила поклонников новым имиджем. Фото
"Локлир в лучшие годы", "Стильно, модно, молодежно". Травести-дива Монро восхитила поклонников новым имиджем. Фото
"Пляж супер! Ножки супер!". 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике
"Пляж супер! Ножки супер!". 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике
Невестка Марченко снялась с мужем и питомцем
Невестка Марченко снялась с мужем и питомцем
"Вечерний каток". Осадчая и Горбунов покатались на коньках
"Вечерний каток". Осадчая и Горбунов покатались на коньках
Тарзан после Нового года позировал, приспустив штаны
Тарзан после Нового года позировал, приспустив штаны
Хименес-Браво рассекретил рецепт супа, который спасает от "майонезной комы"
Хименес-Браво рассекретил рецепт супа, который спасает от "майонезной комы"
Нефьодов вместе с женой отдыхает в Мексике. Фото
Нефьодов вместе с женой отдыхает в Мексике. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
  МИД Украины составил собственный рейтинг топовых украинских артистов
  МИД Украины составил собственный рейтинг топовых украинских артистов
С моря – в горы. Гончаренко показал, где проводит новогодние каникулы
С моря – в горы. Гончаренко показал, где проводит новогодние каникулы
Ани Лорак показала питомца в игривом настроении
Ани Лорак показала питомца в игривом настроении
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
Названы дата премьеры и имена ведущих нового сезона шоу "Голос країни"
Названы дата премьеры и имена ведущих нового сезона шоу "Голос країни"
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
Заразившийся коронавирусом Грачевский рассказал о своем состоянии
Заразившийся коронавирусом Грачевский рассказал о своем состоянии
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS