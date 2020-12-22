Галкин показал "взрослые" портреты своих детей

Дети российского шоумена Максима Галкина и его жены, российской певицы Аллы Пугачевой, Лиза и Гарри позировали для фото.

44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг 71-летней певицы Аллы Пугачевой, обнародовал в Instagram классическое, "взрослое" портретное фото своего семилетнего сына Гарри.

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Также он поделился снимком семилетней дочери Лизы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Свадьба Галкина и Пугачевой состоялась 23 декабря 2011 года. У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать. 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри впервые пошли в школу.

15 апреля Пугачевой исполнился 71 год. У нее есть взрослая дочь от предыдущих отношений – певица Кристина Орбакайте (1971). Ее отец – артист эстрадно-циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.