Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы

Сын российского шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой, семилетний Гарри Галкин в разговоре с сестрой признался, что манипуляции ему проводил отец.

Гарри Галкин (на фото слева): Я не боюсь! Папа три раза мне колол Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Маким Галкин на своей странице в Instagram опубликовал видео общения своих детей, семилетних Лизы и Гарри. В ролике дети запечатлены сидящими за столом.

"Лиза, может тебе сделать укольчик?" – спросил Гарри.

Лиза поинтересовалась, зачем ей делать укол, если она не болеет.

"Ну, конечно! Ты же не соглашаешься, потому что боишься этого делать" – заявил Гарри.

Сестра ответила, что укол следует сделать самому Гарри.

"Я не боюсь, Лиза! Папа три раза мне колол", – признался он.

Лиза заверила, что также не боится уколов.

"Ты не соглашалась на ужине: „Аааа, папа, пожалуйста, не надо!“ – ответил ей брат.

"А сейчас я уже хочу. Даже не страшно", – заверила Лиза.

"А – аргументированность", – подписал ролик Максим Галкин.

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Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет.

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.