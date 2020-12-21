Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы

Российский шоумен Маким Галкин на своей странице в Instagram опубликовал видео общения своих детей, семилетних Лизы и Гарри. В ролике дети запечатлены сидящими за столом.
"Лиза, может тебе сделать укольчик?" – спросил Гарри.
Лиза поинтересовалась, зачем ей делать укол, если она не болеет.
"Ну, конечно! Ты же не соглашаешься, потому что боишься этого делать" – заявил Гарри.
Сестра ответила, что укол следует сделать самому Гарри.
"Я не боюсь, Лиза! Папа три раза мне колол", – признался он.
Лиза заверила, что также не боится уколов.
"Ты не соглашалась на ужине: „Аааа, папа, пожалуйста, не надо!“ – ответил ей брат.
"А сейчас я уже хочу. Даже не страшно", – заверила Лиза.
"А – аргументированность", – подписал ролик Максим Галкин.
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Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.