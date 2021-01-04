"Кайф, шикарно!!!". Игорь Николаев и Гарри Галкин представили музыкальную импровизацию

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в Instagram ролик игры на пианино композитора Игоря Николаева и своего сына, Гарри Галкина, в новогоднюю ночь.
"Хочу поделиться с вами уникальной импровизацией! Игорь Николаев вместе с Гарри сели за рояль и, не репетируя, не договариваясь, на ходу сочинили и сыграли. Удивительно, как Гарик чувствует музыку", – написал Максим Галкин.
Гарри в ролике сказал, что название музыкальной пьесы – "Новогодняя ночь".
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"Кайф, шикарно!!! Два молодца", – прокомментировала певица Ирина Салтыкова.
Биологическая мать Гарри – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала его, как и его сестру Лизу, суррогатная мать. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет.
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.