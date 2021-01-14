  "Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой

По словам 44-летнего российского шоумена Максима Галкина, он не представляет жизни без своей жены – 71-летней певицы Аллы Пугачевой.

Галкин: Я не очень помню жизнь своей души до того, как Алла попала в мое поле зрения Фото: maxgalkinru / Instagram

44-летний российский шоумен Максим Галкин в интервью российскому каналу "Муз-ТВ" заявил, что благодарен своей жене – 71-летней певице Алле Пугачевой за любовь, терпение к его занудству и детей: семилетних двойняшек Гарри и Лизу. Видеозапись разговора с артистом размещена 14 января на его YuoTube-канале.

"Потому что, если бы не она, их бы не было", – подчеркнул Галкин.

По словам юмориста, они с Пугачевой являются единомышленниками.

"Все знают, страсть проходит быстро. Любая страсть. Я верю, что чувства к человеку, единомыслие – это не проходит с годами, это может только крепнуть. Ты как прорастаешь в человеке. Вы как часть одного целого. Я, например, жизнь свою без Аллы не представляю. Я не понимаю, что это за жизнь. Тем более, я не очень помню жизнь своей души до того, как Алла попала в мое поле зрения", – рассказал он.

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Ответ Галкина о взаимоотношениях с женой можно послушать, начиная с 15.00. Видео: Максим Галкин Life / YouTube

Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. Певица старше мужа на 27 лет.

У пары есть двое детей: двойняшки Гарри и Лиза, родившиеся 18 сентября 2013 года. Их вынашивала суррогатная мать.

В ноябре 2020 года супруги отметили 19 лет со дня знакомства.