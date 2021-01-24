СМИ сообщили, что женщина, которую российский полицейский ударил ногой, без сознания. В больнице утверждают, что травма "легкая"

Baza писала, что у 54-летней женщины, которую накануне сильно пнул полицейский, диагностировали черепно-мозговую травму. Директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе, где находится пострадавшая, заявил, что ее можно выписывать.

54-летняя жительница Санкт-Петербурга Маргарита Юдина, которую накануне сильно ударил ногой сотрудник полиции, находится в реанимации, сообщила Baza.

По данным Telegram-канала, за ночь женщине стало хуже, у нее серьезная черепно-мозговая травма. Полицейского, ударившего Юдину, пока не нашли. Своих источников канал не называет.

При этом Вадим Мануковский – директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе, где находится Юдина, – заявил изданию "Подъем", что травма, которую получила женщина, – "легкая". "Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал", – заявил медик.

Инцидент с Юдиной произошел вечером 23 января. Она подошла к трем силовикам, которые вели мужчину, задержанного на акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, и спросила: "Зачем вы его схватили?" Полицейский ответил: "С проезжей части!" – и сильно пнул ее ногой в живот. Юдина упала на асфальт и закричала. После появления в СМИ видео случившегося в полиции начали проверку, сообщил сайт управления МВД по Санкт-Петербургу.

23 января по всей России проходили массовые акции протеста в поддержку Навального. По оценке СМИ, митинги состоялись более чем в 100 городах, только в Москве на Пушкинской площади собралось более 40 тыс. человек, задержали по всей стране более 3 тыс. человек, издание "ГОРДОН" следило за событиями онлайн.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем, как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.