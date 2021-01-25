ГОРДОН
 
 
Татьяна Попова
Татьяна Попова

Телеведущая, волонтер. Экс-замминистра информационной политики Украины.


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Фильм о дворце Путина посмотрело больше людей, чем его новогоднее поздравление. Владимир Владимирович, остановитесь и уходите!

Помните, был такой украинский президент, который считал, что если нарегистрировать в соцсетях ботоферм, большинство медиаолигархов прижать, то можно влиять на дискурс? Не контентом и силой слова, а исключительно с помощью таких нехитрых манипуляций.

Также он почему-то считал себя непревзойденным мастером разговорного жанра. Ну и согласился дискутировать на стадионе с профессионалом разговорного жанра. С профессионалом, который создавал наиболее рейтинговый контент в Украине последние лет 10.

Есть пост близкого подручного того президента на эту тему. Где он рассказывает, что через пять минут после начала дебатов на стадионе они с партнером переглянулись, а к концу дебатов поняли, что окончательно проиграли.

Хотя любой неангажированный медиаспециалист мог бы по изначальному анамнезу предсказать, что так именно и случится. Когда политик заходит на чуждое для него поле в одно шоу с профессионалом, он проигрывает.

Руководство России допустило ту же ошибку. Понадеявшись на возможность манипулировать медиаполем через контролируемые федеральные каналы, купленных "звезд" и ботофермы, они попали в точно такую же ловушку.

О протестах, а соответственно, о фильме и Навальном весь конец недели рассказывали по всем российским местным и федеральным каналам, пытаясь запугать протестующих. Не запугали, но рассказали. Молодцы! Стрим протеста посмотрели на "Дожде" более 10 млн человек.

В реальности претензий к фильму Навального и самому Навальному всю неделю убеждали друг друга Жириновский с Симоньян и Соловьевым. Впрочем, сомневаюсь, что они сами в это верят, учитывая недвижимость Соловьева в Италии, а Жириновского – в Испании. Опять-таки, убедить – не убедили, но зато своей аудитории о фильме и Навальном рассказали. Вдвойне молодцы!

Перелет, приключения с посадкой самолета, арест под камеры всех международных СМИ – какое-то тройное бинго. Стрим возвращения/задержания посмотрели только на "Дожде" 5,7 млн.

И, безусловно, изначально "гениальным" решением было объявить уже улетевшего из России Навального в розыск. Мало того, что по выдуманному, давно законченному и оспоренному в ЕСПЧ делу, так еще и выпущенному на лечение из России по личному решению Путина.

Давайте подведем итоги. До отравления фильмы Навального в среднем собирали 1–3 млн просмотров. Были исключения, стрелявшие выше. Но у большинства был предел 3 млн.

Все фильмы о расследовании отравления уже смотрели больше двух десятков миллионов человек. Ну, и о дворце Путина с канала Навального с интересом узнали 87 млн. человек.

Владимир Владимирович, как советовал Виктор Федорович: "Остановитесь!" Ваше собственное новогоднее обращение на "России 1" (через телевизионное и интернет-вещание) посмотрело меньше людей, чем стрим "Дождя" о вчерашних протестах. Неприятно уточнять, но трансляция вашего новогоднего обращения даже через все возможные каналы ("Первый", "Россия", НТВ и все остальные, через телевизионное и через интернет-вещание) набрала всего 50 млн зрителей. А это меньше, чем фильм о вас у Навального (на данный момент 87 млн).

Понимаю, что в буйных головах ваших медиаконсультантов носятся идеи запретить все западные соцсети, любые несанкционированные митинги и имена всех ваших оппонентов. Вынуждена вас огорчить: это тоже не сработает. Другое время, другие инструменты, другие герои. Остановитесь и уходите. Ваше время и так сильно затянулось.

Все, что стоит на пути у информации, будет сметено с лица земли самой историей.

Источник: Татьяна Попова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Россия, Владимир Путин, СМИ, Алексей Навальный, митинг, расследование, Татьяна Попова
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