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Дмитрий Литвин
Дмитрий Литвин

Журналист.


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Конечно, Путин будет говорить, что ему в дворце ничего не принадлежит. Но он никогда не сможет объяснить, а кому же тогда принадлежит

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Очень круто, что Путин таки вынужден комментировать тему своего дворца. Конечно, он говорит, что ему ничего там не принадлежит. Но он никогда не сможет объяснить, а кому же тогда принадлежит, если дворец аж так охраняют и если там аж такое – в виде подземной ледовой арены, например.

Конечно, его пропагандисты будут рассказывать, что это все Навальный настряпал в пломбированном вагоне, пока его забрасывали в Россию вражеские разведки. Но кого это убедит?

Совершенно ясно, что даже самые трушные сторонники Путина из числа российских пенсионеров поверят в историю про этот дворец, хотя и могут это не признавать, если их спросят. Это – развал публичного образа Путина.

Вдобавок еще и история про трех жен и какое-то неопределенное количество детей – Путин никогда еще не функционировал в таких условиях, когда его публичный образ настолько не "свой" для большинства россиян. Хорошо год начался!

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Россия, Владимир Путин, дворец, Дмитрий Литвин
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