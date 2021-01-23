Московская фирма нечаянно подтвердила свое участие в оборудовании секретного дворца Путина

Фирма, строившая вертолетную площадку в секретном имении президента РФ Владимира Путина в Краснодарском крае, назвала объект резиденцией Путина. После публикации в СМИ с сайта фирмы убрали эту информацию.

Московская фирма "Аэрокомплекс", которая занимается оснащением аэропортов наземным оборудованием, нечаянно подтвердила информацию из расследования Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального о секретном дворце президента РФ Владимира Путина в Геленджике Краснодарского края. Об этом 22 января сообщают "Открытые медиа".

На главной странице сайта фирма сообщила, что ее сотрудники имеют большой опыт по поставкам и внедрению радиотехнического оборудования, источников резервного электропитания, ремонту антенных полей, поставке аэровокзального оборудования. В перечислении было сказано, что речь идет о вертолетных площадках резиденций президента РФ "Бочаров ручей", "Ново-Огарево", "Прасковеевка".

Издание отмечает, что Прасковеевкой называется ближайшая к секретному дворцу в Геленджике деревня, она упоминается в расследовании ФБК.

Скриншот: openmedia.io

По состоянию на 23.00 эта информация отредактирована на сайте "Аэрокомплекса", из текста убраны слова "резиденций президента РФ".

"Открытые медиа" нашли в Единой информационной системе госзакупок несколько контрактов фирмы с госструктурами, но ни одного, которое напрямую связано с резиденциями Путина.

Гендиректор фирмы Александр Быковский сказал изданию, что вся информация о компании есть на сайте.

"Такого статуса, как официальный подрядчик АП, просто не существует. Это просто компания и все вопросы надо адресовать ей. В данном случае еще раз подтверждаю, что президент не имеет никакого отношения к этому объекту", – заявил "Открытым медиа" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

19 января ФБК опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. При этом он сообщил, что в Кремле не знакомились с материалами расследования ФБК.

К вечеру 22 января расследование ФБК, опубликованное в YouTube, набрало больше 62 млн просмотров.