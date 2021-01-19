"Пусть постоит пустой". Соратник Навального считает, что Путин не сможет жить в своем "секретном дворце"

Президент России Владимир Путин, который помешан на безопасности, "никогда не сможет пользоваться своим безумным дворцом" в Краснодарском крае после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией. Об этом заявил соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков.

Волков о Путине (на фото): Он помешан на безопасности, а мы опубликовали детальные строительные планы Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не будет пользоваться секретным имением под Геленджиком в Краснодарском крае после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией. Такое предположение высказал 19 января в Telegram соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков.

"Самое классное в этой истории, конечно, в том, что Путин больше никогда не сможет пользоваться своим безумным дворцом. Он помешан на безопасности, а мы опубликовали детальные строительные планы. Пусть дворец постоит пустой, а потом разберемся", – написал Волков.

Он добавил, что во дворце смогут создать "музей путинизма, детский пансионат или иммерсивный театр".

19 января ФБК опубликовал в YouTube расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки". В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном "дворце" президента. При этом он сообщил, что в Кремле не знакомились с материалами расследования ФБК, информирует "РИА Новости".