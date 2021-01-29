"Это один большой бетон". СМИ показали "дворец Путина"

Журналисты Telegram-канала Mash заявили, что первыми побывали в "дворце Путина" под Геленджиком, который, согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией, является резиденцией президента РФ Владимира Путина.

"Дворец Путина" под Геленджиком, который, согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального, является резиденцией президента России Владимира Путина в Краснодарском крае, находится на этапе строительства. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала Mash. Они заявили, что первыми побывали на объекте. Видео опубликовано в YouTube-канале Mash Video.

Журналистов сопровождал представитель технадзора, сообщается, что он следит за возведением дворца шесть лет. За час СМИ удалось увидеть 16 одинаковых помещений.

"Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот – их здесь просто нет… Описать локацию довольно просто – это один большой бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства", – говорится в материале.

На видео журналисты показали строителей, они "сверлят и бурят", видны доски, многочисленные провода, бетонные блоки. В кальянной – "бытовка" строителей, "комната грязи" – на начальном этапе строительства, "в ней должны быть душевые", а "аквадискотеку", как отмечает СМИ, строители называют "фонтаном, который также не работает". По их оценкам, объект они сдадут через пять-шесть лет.

СМИ призвали владельцев здания "отозваться".

ВИДЕО

Видео: Mash Video / YouTube

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального 19 января опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас за милю. "Свое требование они ничем не объясняют, просто отправляют всех рыбаков в обход в открытое море за 2 км от берега", – говорится в материале. Почти двухчасовой фильм-расследование ФБК опубликован в YouTube.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование назвал "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян".

В ФСБ запрет на полеты в районе "дворца Путина" мотивировали "возросшей разведывательной активностью" соседних стран.

Журналисты "Радио Свобода" нашли подтверждение, что в работах над секретной резиденцией президента РФ Владимира Путина в Геленджике Краснодарского края участвовала фирма, строившая для него персональный лыжный курорт под Сочи.