Запрет на полеты в районе "дворца Путина" ФСБ мотивировала "возросшей разведывательной активностью" соседних стран

Бесполетную зону в районе имения в Геленджике, которое в расследовании Фонда борьбы с коррупцией называют взяткой президенту РФ Владимиру Путину, установили в июле 2020 года, сообщили в ФСБ России.

В ФСБ отрицают наличие запрета на прохождение лодок в районе мыса, на котором построен дворец Фото: palace.navalny.com

Бесполетную зону в районе мыса Идокопас в Геленджике, где расположен так называемый дворец президента РФ Владимира Путина установили в целях пограничной безопасности. Об этом Федеральная служба безопасности РФ сообщила в ответе на запрос РБК.

Соответствующий приказ министерства транспорта был издан 24 июля 2020 года, сообщили в ведомстве.

Там мотивировали решение установить бесполетную зону "возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО", к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Админкорпус заставы ввели в эксплуатацию в октябре 2020 года, говорится в ответе.

Отряд занимается "защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля", заявили в ФСБ.

"Других задач на отделение не возложено", – добавили в ведомстве.

В ФСБ утверждают, что запрета на прохождение лодок в районе мыса нет. Также ведомство заверило, что там "нет и других объектов, подведомственных службе".

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального 19 января опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местное ФСБ "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас за милю. "Свое требование они ничем не объясняют, просто отправляют всех рыбаков в обход в открытое море за два километра от берега", – говорится в материале.

Белая линия – обычный маршрут вдоль берега, оранжевая – маршрут в обход дворца, объясняют расследователи. Фото: palace.navalny.com

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. При этом он сообщил, что в Кремле не знакомились с материалами расследования ФБК.

По состоянию на утро 27 января почти двухчасовой фильм-расследование ФБК, обнародованный в YouTube, набрал более 94 млн просмотров.