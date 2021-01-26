"А какой президент не имеет дворца". В Краснодарском крае учителя отчитали школьников за поддержку Навального

В Краснодарском крае РФ две учительницы отчитали детей, пропустивших линейку, посвященную патриотическому воспитанию. Одна из педагогов пыталась убедить детей, что российский оппозиционер Алексей Навальный, опубликовавший на прошлой неделе расследование о секретном дворце президенте РФ Владимира Путина, "все продал за границу".

В станице Махошевской Краснодарского края учительница музыки Марина Новикова и учительница математики Татьяна Бутова 10 минут кричали на учеников, пропустивших 25 января линейку по военно-патриотическому воспитанию. Об этом сообщила "Медиазона", которой брат школьника предоставил аудиозапись разговора.

Педагоги обвинили детей в поддержке оппозиционного политика Алексея Навального. В начале записи одна из учительниц говорит, что Навальный "все за границу продал".

"Продал все! А вы теперь за него выступаете, за такого патриота. Я в шоке!" – сказала педагог.

Учителя говорят детям, что "не дадут им сломать страну, потому что мы патриоты".

"А какой президент не имеет дворца?" – заявила одна из женщин.

Учителя кричали детям, что им "проще мозги засрать вот этими Навальными и всеми остальными".

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального 19 января опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. При этом он сообщил, что в Кремле не знакомились с материалами расследования ФБК.

По состоянию на вечер 26 января расследование ФБК, опубликованное в YouTube, набрало более 92 млн просмотров.