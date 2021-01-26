Ходорковский: Путин не признал своих дочерей, любовниц, солдат. Вы действительно ожидали, что он признает дворец?

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина о ставшем знаменитым дворце в Краснодарском крае.

Ходорковский: Это даже не непрофессионализм... Это тупая подстава Фото: depositphotos.com

Российский бизнесмен и оппозиционный деятель Михаил Ходорковский считает, что ожидать от президента РФ Владимира Путина подтверждения, что дворец под Геленджиком принадлежит ему, не следовало. Об этом он написал в Twitter.

"Путин не признал своих дочерей, любовниц / гражданских жен, солдат, сказав, что "форму можно купить в любом военторге". Вы действительно ожидали, что он признает свой дворец?" – написал Ходорковский.

Путин не признал:

- своих дочерей

- любовниц/гражданских жён

- солдат, сказав, что «форму можно купить с любом военторге»



Вы действительно ожидали, что он признает свой дворец? — Ходорковский Михаил (@mich261213) January 26, 2021

Ходорковский также считает, что ответ Путина на вопрос о дворце на встрече со студентами – "даже не непрофессионализм, а тупая подстава" со стороны помощников Путина, готовивших ему этот текст.

Посмотрел еще раз ответ Путина про дворец.. Что-то здесь не то.. Человек в своем уме не мог подготовить такой ответ, а другой человек в своем уме его воспроизвести..

Это даже не непрофессионализм.. Это тупая подстава.. — Ходорковский Михаил (@mich261213) January 26, 2021

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального 19 января опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

Путин назвал расследование "компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян". Его спикер Дмитрий Песков заявил, что настоящие владельцы дворца – "один или несколько предпринимателей", и отказался разглашать их имена.

По состоянию на вечер 26 января расследование ФБК, опубликованное в YouTube, набрало более 92 млн просмотров.