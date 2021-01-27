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Над секретным дворцом Путина работала фирма, строившая для него лыжный курорт под Сочи

Российские журналисты нашли подтверждение того, что заказчиком строительства секретного дворца президента РФ Владимира Путина в Краснодарском крае был Кремль.

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Расследование о секретной резиденции Путина в Геленджике ФБК опубликовал 19 января
Расследование о секретной резиденции Путина в Геленджике ФБК опубликовал 19 января
Фото: EPA

В работах над секретной резиденцией президента РФ Владимира Путина в Геленджике Краснодарского края участвовала фирма, строившая для него персональный лыжный курорт под Сочи. Подтверждение этого нашли журналисты "Радио Свобода" в открытых источниках.

Эта же фирма занималась наладкой спецсвязи в Кремле и созданием системы "Выборы", отметили в публикации.

Журналисты ссылаются на документы фирм-подрядчиков, которые поставляли в секретный дворец Путина тепловые пункты, они указывали в качестве заказчика администрацию президента, а также оборудование для вертолетной площадки и каучуковые коврики.

По информации "Радио Свобода", спецсвязью и оборудованием комнат для нее занимается ОАО "Сатурн".

"ОАО "Сатурн" и его дочерняя компания, АО "МТУ Сатурн" не являются обычными строительными фирмами. Практически все работы они производят по заказу государства на самых важных для него объектах", – подчеркивается в расследовании.

В списке объектов, на которых работали специалисты "Сатурна", есть и "пансионат" в селе Прасковеевка (село рядом с Геленджиком. – "ГОРДОН"), так что дворец Путина в Геленджике называется сразу в разных источниках. "Сатурн", по данным журналистов, принимал участие в создании под Сочи резиденции Путина "Лунная поляна" с персональным горнолыжным курортом.

По данным из доклада российского политика Бориса Немцова, опубликованного в 2012 году, на территории "Лунной поляны" были возведены четыре шале, три вертолетные площадки, антенны связи, ангар, малая и большая канатные дороги. Строительно-монтажными работами в резиденции, по данным официального годового отчета, также занималось ОАО "Сатурн".

"Радио Свобода" попросило фирму прокомментировать ее участие в строительстве резиденции в Геленджике. На момент публикации журналисты ответа не получили. На следующий день в редакцию позвонил гендиректор ОАО "МТУ Сатурн" Вячеслав Лозинский. Он заявил, что его сотрудники никогда не работали в Прасковеевке.

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального 19 января опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. При этом он сообщил, что в Кремле не знакомились с материалами расследования ФБК.

Теги: Россия, Владимир Путин, коррупция, строительство, Сочи, расследование, резиденции, курорт, дворец
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