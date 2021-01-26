Никто и не предполагал, что фильм о дворце приведет к смене власти в России. Но теперь все знают – Путин не такой уж аскет, каким хочет казаться

Да успокойся, Песков! Все уже все поняли... Кремль в полной отказке, ничего не знаем, ничего не ведаем. ФСБ и ФСО что-то пробормочут и уйдут в глухую защиту.

Ставка, как всегда, на "само рассосется". Появятся новые информационные поводы, жизнь же идет дальше. Вот скоро суд над Навальным, потом Байден что-нибудь скажет, потом Меркель, потом что-нибудь взорвется или сгорит, потом еще какой-нибудь суд, война или наводнение...

Тема дворца отойдет на второй план. Перестанет быть острой, злободневной. И через какое-то время можно будет ответить на вопрос о дворце: "Ой, ну вы опять про это... Может уже хватит, а? Мы же дали исчерпывающие комментарии! Не вижу смысла возвращаться к этой искусственно раздутой теме. Следующий вопрос, пожалуйста..."

Да, в сущности, никто и не предполагал, что этот фильм приведет к смене власти в России. Но брешь пробили знатную...

Теперь все знают: Путин не такой уж аскет, каким хочет казаться. Он такой же, как и вся эта его банда: сибарит, взяточник и ему тоже наплевать на народ.

И вот этого мнения о Путине вы у народа уже не поменяете. Никогда. Хоть в лепешку разбейтесь. Образ стоика в гимнастерке и сапогах (этакий новый Коба) – разлетелся в прах...

Теперь поздняк метаться. Дело сделано. Исходите из этой новой реальности.

Источник: Альфред Кох/ Facebook

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