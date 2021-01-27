ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Русский бунт, Навальный, дворец Путина, ершик, тайный договор с Китаем. Интервью Бацман с Ройзманом. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с российским политиком, бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом. Беседа продолжалась около часа. Во время интервью Ройзман говорил о возвращении российского оппозиционера Алексея Навального в РФ и его аресте, о расследовании Навального про дворец президента РФ Владимира Путина и влиянии этого фильма на политическую ситуацию в России, о протестах в РФ, их перспективах и смене власти, а также о будущем Путина.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Алеся БАЦМАН
главный редактор

Ройзман родился в 1962 году в Свердловске (Россия). Окончил исторический факультет Уральского государственного университета.

В 1990-х основал фонд "Город без наркотиков" и управлял центром реабилитации наркоманов в Екатеринбурге. В 2000-х начал политическую карьеру. В 2003–2007 годах был депутатом Государственной думы РФ. С 2013-го по 2018 год – мэр Екатеринбурга.

Ройзман – поэт, член Союза писателей России, автор нескольких альбомов по иконописи.

Является основателем первого в России частного музея иконы "Невьянская икона" и Фонда Ройзмана, который помогает организациям, занимающимся паллиативной помощью взрослым и детям.

У Ройзмана пятеро детей.

Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, протесты, Алеся Бацман, Евгений Ройзман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку
  Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку G
Дмитрий ГОРДОН
Исчезновение самого богатого китайца в мире. Куда пропал основатель Alibaba Джек Ма
Исчезновение самого богатого китайца в мире. Куда пропал основатель Alibaba Джек Ма G
Наталия ДВАЛИ
  Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ
  Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS