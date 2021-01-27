Русский бунт, Навальный, дворец Путина, ершик, тайный договор с Китаем. Интервью Бацман с Ройзманом. Трансляция

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Ройзман родился в 1962 году в Свердловске (Россия). Окончил исторический факультет Уральского государственного университета.

В 1990-х основал фонд "Город без наркотиков" и управлял центром реабилитации наркоманов в Екатеринбурге. В 2000-х начал политическую карьеру. В 2003–2007 годах был депутатом Государственной думы РФ. С 2013-го по 2018 год – мэр Екатеринбурга.

Ройзман – поэт, член Союза писателей России, автор нескольких альбомов по иконописи.

Является основателем первого в России частного музея иконы "Невьянская икона" и Фонда Ройзмана, который помогает организациям, занимающимся паллиативной помощью взрослым и детям.

У Ройзмана пятеро детей.