В Minecraft построили "дворец Путина"

"Дворец Путина", который, согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией, является резиденцией президента РФ Владимира Путина, построила команда TeamCIS, которая занимается воссозданием известных архитектурных сооружений в игре.

Копию "Дворца Путина" под Геленджиком, который, согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального, является резиденцией президента России Владимира Путина в Краснодарском крае, сделали в игре Minecraft. Видео опубликовано на YouTube-канале TeamCIS.

Его построила команда TeamCIS, которая занимается воссозданием архитектурных сооружений в игре.

ВИДЕО

Видео: TeamCIS [Build The Earth] / YouTube

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального 19 января опубликовал расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки" о резиденции президента РФ в Краснодарском крае. В расследовании сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности "настоятельно просит" обходить мыс Идокопас за милю. "Свое требование они ничем не объясняют, просто отправляют всех рыбаков в обход в открытое море за 2 км от берега", – говорится в материале. Почти двухчасовой фильм-расследование ФБК опубликован в YouTube.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

В ФСБ запрет на полеты в районе "дворца Путина" мотивировали "возросшей разведывательной активностью" соседних стран.