"Нас бьют – мы летаем". Работники торгового центра в Екатеринбурге станцевали в поддержку Путина. Видео

Сотни работников торгового центра "Сима-ленд" в Екатеринбурге сняли клип, где они синхронно двигаются под песню в исполнении российской певицы Наргиз Закировой "Нас бьют – мы летаем" и кричат: "Путин наш президент! Владимир Владимирович, мы с вами!"

Владелец ТЦ сказал, что был и остается вне политики Скриншот: Znak Екатеринбург / Telegram

Сотрудники торгового центра "Сима-ленд" в Екатеринбурге сняли ролик в поддержку президента России Владимира Путина. Видео разместили в Telegram-канале издания "Znak Екатеринбург" 29 января.

Сотни людей синхронно двигаются под песню в исполнении российской певицы Наргиз Закировой "Нас бьют – мы летаем". Чуть позже они поднимают вверх кулаки под крики "Путин наш президент! Владимир Владимирович, мы с вами!".

Владелец ТЦ Андрей Симановский пояснил в комментарии порталу Е1.Ru 28 января, что такое представление никак не связано с акциями протеста сторонников российского оппозиционера Алексея Навального, которые прошли 23 января.

Сотрудники просто решили поддержать президента, поскольку у них появилось внутреннее желание, отметил Симановский.

В разговоре с E1.Ru бизнесмен уточнил, что компания была и остается вне политики, а специальный посыл в клипе отсутствует. Симановский уверен, что его смысл каждый поймет из видео сам.