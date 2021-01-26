"За него целый день просили". Избитая на митинге россиянка рассказала, как ее уговаривали простить силовика

Россиянка Маргарита Юдина, которую на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального ударил ногой в живот полицейский, считает, что ей не следовало прощать силовика.

Юдину перевели из реанимации в палату, чтобы к ней смог прийти полковник, который уговаривал ее простить обидчика Фото: Baza / Telegram

Россиянка Маргарита Юдина, которую на акции протеста 23 января пнул в живот полицейский, рассказала в интервью 47news.ru, как ее уговаривали простить силовика.

По ее словам, ее перевели из реанимации в палату, чтобы к ней смог прийти полковник, который уговаривал ее простить обидчика, так как он "самый лучший". Она добавила, что за силовика "целый день просили".

К женщине приходил и сам силовик и извинялся, тогда она заявила ему, что простила. Однако в разговоре с журналистами Юдина призналась, что ей следовало отреагировать по-другому: потребовать отпустить всех политзаключенных вместе с оппозиционером Алексеем Навальным.

Юдину сильно ударил ногой сотрудник полиции 23 января во время акции протеста в поддержку Навального. Она подошла к трем силовикам, которые вели задержанного на акции мужчину, и спросила: "Зачем вы его схватили?" Полицейский ответил: "С проезжей части!" – и сильно пнул ее ногой в живот. Юдина упала на асфальт и закричала. После появления в СМИ видео случившегося в полиции начали проверку, сообщил сайт управления МВД по Санкт-Петербургу.

24 января Telegram-канал Baza сообщил, что за ночь женщине стало хуже, у нее серьезная черепно-мозговая травма.

23 января по всей России проходили массовые акции протеста в поддержку Навального. По оценке СМИ, митинги состоялись более чем в 100 городах, только в Москве на Пушкинской площади собралось более 40 тыс. человек, задержали по всей стране более 3 тыс. человек, издание "ГОРДОН" следило за событиями онлайн.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем, как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.