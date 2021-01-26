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Совет ЕС не принимал решения по санкциям против России из-за Навального, но готов действовать – Боррель

Совет Евросоюза в вопросе санкций против России в связи с ситуацией вокруг оппозиционного политика Алексея Навального готов так действовать, как потребуют обстоятельства, сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он сообщил, что в феврале посетит Россию.

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Визит Борреля в РФ состоится в первую неделю февраля
Визит Борреля в РФ состоится в первую неделю февраля
Фото: ЕРА

Совет Евросоюза по международным вопросам на заседании 25 января не принимал никаких решений, касающихся санкций против России, связанных с арестом оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Об этом верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил на брифинге по итогам заседания, его цитирует сайт Европейской службы внешних связей. 

"Некоторые страны поднимали вопрос об ответе на ситуацию в России в связи с Навальным и задержанием около 3 тыс. человек [на протестах]. Одни поднимали этот вопрос, другие – нет, но конкретных предложений на столе не было. Но совет готов действовать так, как потребуют обстоятельства, и принимать соответствующие решения. Но сегодня не было никаких предложений и, соответственно, никаких решений по этому поводу", – сказал он. 

Боррель также отметил, что в феврале посетит Россию по приглашению главы министерства иностранных дел страны Сергея Лаврова. Визит состоится в первую неделю февраля. 

"Это будет хорошая возможность обсудить с моим российским коллегой все соответствующие вопросы, передать четкие сигналы о текущей ситуации и о конфликтных вопросах в области [соблюдения] прав и свобод", – добавил глава европейской дипломатии. 

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Руководитель штабов Навального анонсировал на 31 января новые акции протеста в России.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, санкции, Алексей Навальный, Сергей Лавров, Жозеп Боррель
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