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Юрист ФБК Лось рассказал, как его "депортировали" в Беларусь – 10 часов везли к границе в наручниках и с мешком на голове

Юриста ФБК, белоруса Владлена Лося неизвестные в штатском везли в сторону границы, пока не истек срок, в который он должен был покинуть страну по решению суда. Ему сообщили, что он нарушил этот срок и не может вернуться в Россию в течение пяти лет.

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Лось: Они заковали меня в наручники, надели мешок на голову, поместили в машину, и мы около 10 часов ехали в сторону границы Республики Беларусь
Лось: Они заковали меня в наручники, надели мешок на голову, поместили в машину, и мы около 10 часов ехали в сторону границы Республики Беларусь
Фото: navalnylive / twitter

Юрист российского Фонда борьбы с коррупцией Владлен Лось рассказал, что неизвестные люди в штатском 24 января задержали его и вывезли с мешком на голове и в наручниках на границу Беларуси. Видео опубликовано на YouTube-канале "Штаб Навального".

Гражданина Беларуси Владлена Лося задержали 21 января в московской гостинице, где он ночевал из-за того, что полицейские караулили его у дома. Юрист сообщил в Twitter, что ему выдали предписание покинуть РФ до 25 января и запретили въезд до 27 ноября 2023 года. 

22 января Симоновский суд Москвы арестовал Лося на трое суток за неповиновение требованиям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). После отбытия ареста его снова задержали, около суток никто не знал, где он находится, пишет "Дождь".

Как рассказал Лось, 24 января, после окончания срока его ареста, его снова задержали неизвестные люди в штатском.

"Они заковали меня в наручники и надели мешок на голову. После этого меня поместили в машину, и мы около 10 часов ехали в сторону границы Республики Беларусь. После полуночи, к тому моменту, когда истекал срок моего добровольного оставления Российской Федерации, мне сообщили, что я нарушил этот срок и теперь депортирован, и в связи с этим я не могу вернуться в Россию в течение следующих пяти лет", – рассказал Лось. 

После пересечения границы с Беларусью юрист поехал в аэропорт и улетел из страны в безопасное место. Он не уточнил, где конкретно сейчас находится.

Лося, как и других соратников российского оппозиционера Алексея Навального, задержали 21 января, в преддверии акций протеста в его поддержку. 

17 января Навальный вернулся в Россию. Самолет из Берлина, на котором летел оппозиционер, должен был приземлиться во Внуково, но там начали собираться сторонники политика. В итоге во Внуково силовики задержали более 30 человек, а лайнер с Навальным посадили в Шереметьево.

Сразу после прилета его задержали по делу "Ив Роше", после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. Приговор по этому делу вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний. В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым, российские власти выплатили Навальному компенсацию, однако сам приговор ему не отменили. 

Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что Навальный находится у них на учете, однако в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

Митинги состоялись более чем в 100 городах РФ. В Москве на Пушкинской площади собралось более 40 тыс. человек, но правоохранители насчитывали только 4 тыс. В штабе Навального заявили, что в протестных акциях по всей России участвовало 250–300 тыс. человек.

По всей стране на протестах задержали более 3,4 тыс. человек, издание "ГОРДОН" следило за событиями онлайн.

Руководитель штаба Навального анонсировал на 31 января новые акции протестов в России.

Теги: Россия, Беларусь, Алексей Навальный, протесты, депортация, задержание, ФБК, акции протеста
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