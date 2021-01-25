"Я на пенсию выйду в 40, ну и премию получу". Музыкант Обломов спел от имени российского полицейского, пнувшего женщину. Видео
Видео исполнения песни "Запотело мое забрало" российский музыкант Вася Обломов опубликовал на своем YouTube-канале 25 января. "Я клянусь тебе, тетка протестная, я убил бы, если б хотел. Хризантемы принес вот прелестные. Не хотел я, просто вспотел", – извинился он от имени полицейского, 23 января во время акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального ударившего ногой в живот 54-летнюю женщину. На следующий день полицейский принес женщине в больницу букет цветов и извинился, заявив, что ему залили газом забрало шлема и он не видел, что происходило. На видео инцидента, опубликованном "Фонтанкой", забрало его шлема поднято.
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