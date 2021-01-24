"Запотело забрало". Петербургский полицейский извинился перед женщиной, которую ударил ногой

Сотрудник российской полиции, который 23 января во время акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального ударил ногой 54-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, принес ей в больницу цветы и объяснил свой поступок.

Российский полицейский, который сильно ударил ногой 54-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Маргариту Юдину, 24 января принес ей свои извинения. Видео, снятое на телефон, опубликовал российский телеканал РЕН ТВ.

Он подарил женщине букет цветов и сказал, что не хотел причинить ей вред.

"Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит. Я вам клянусь, для меня эта ситуация шоковая. Когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была", – сказал силовик.

Юдина извинения приняла и попросила полицейского не переживать.

"Все живы, вон цветочки какие хорошие, хризантемочки. Ладно, ничего страшного", – сказала она.

Российский писатель, публицист Виктор Шендерович по поводу извинений силовика написал в Facebook 24 января, что такое извинение "нарочно не придумаешь".

"Забрало у них запотело, вон оно что. Ничего не видно им, и тяжелый день был... А мы не понимаем и лезем под ноги. "Забрало запотело". И не выдумаешь такую метафору", – прокомментировал Шендерович.

Юдину сильно ударил ногой сотрудник полиции 23 января во время акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Она подошла к трем силовикам, которые вели мужчину, задержанного на акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, и спросила: "Зачем вы его схватили?" Полицейский ответил: "С проезжей части!" – и сильно пнул ее ногой в живот. Юдина упала на асфальт и закричала. После появления в СМИ видео случившегося в полиции начали проверку, сообщил сайт управления МВД по Санкт-Петербургу.

24 января Telegram-канал Baza сообщил, что за ночь женщине стало хуже, у нее серьезная черепно-мозговая травма.

Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян поддержала действия российских силовиков во время акций протеста. "Минус одна женщина с сотрясением, но все же одна на огромную страну", – написала она.

23 января по всей России проходили массовые акции протеста в поддержку Навального. По оценке СМИ, митинги состоялись более чем в 100 городах, только в Москве на Пушкинской площади собралось более 40 тыс. человек, задержали по всей стране более 3 тыс. человек, издание "ГОРДОН" следило за событиями онлайн.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.