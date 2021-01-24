Следком РФ открыл четыре дела о применении насилия к полицейским во время протестов в Москве

В Следственном комитете РФ заявили, что 23 января по городу Москве возбудили четыре уголовных дела по факту применении насилия к представителям власти.

Следственный комитет РФ 23 января возбудил уголовное дело по факту применении насилия к представителю власти в Москве. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Следкома РФ.

В ведомстве заявили, что 23 января "агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, причинили находящимся при исполнении своих должностных обязанностей двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции различные телесные повреждения, одному из них распылив в лицо газовый баллончик".

Еще один инцидент произошел в Пресненском районе на северо-западе Москвы. Там мужчина "в ответ на законные требования" полицейского остановить автомобиль наехал на него, говорится в сообщении.

Против этих участников акций заведены уголовные дела по ст. 318 Уголовного Кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

23 января по всей России проходили массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По оценке СМИ, митинги состоялись более чем в 100 городах, только в Москве на Пушкинской площади собралось более 40 тыс. человек, задержали по всей стране более 3 тыс. человек, издание "ГОРДОН" следило за событиями онлайн.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". В его организме нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.