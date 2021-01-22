Россия должна сдохнуть. Во имя жизни десятков миллионов людей, томящихся в этой тюрьме

В соцсетях – страсти по Навальному, который продолжает удивлять доморощенными чудесами. Ведь разве это не чудо? Тебе только что вынесли приговор, укатав на 30 суток, а ты прямо с места, из зала заседаний, при понурой судье и обдристанных ментах, записываешь пламенное обращение к молодежи с призывом отбросить страх и выйти на улицу! Воистину, Навальный – волшебный человек! Другому бы этот телефон те же менты в самую харизму засунули, а Алексея боятся так, как будто это тень Путина.

И, кстати, если тебе надо оповестить о готовящейся акции максимальное количество целевой аудитории (в данном случае – школьников и студентов), что ты делаешь, имея неограниченный ресурс? Правильно! Ты рассылаешь по школам и вузам устрашающее предупреждение: "Не выходить", – вызывая данным действием естественное противодействие. И вот уже бурлят соцсети, и возбужденный "молодняк" записывает ролики с призывами и "обучалками": как отпугнуть от себя злобное мусорье убедительной фразой: "Ай эм америкэн!"

Воля ваша, но эта провокация очень напоминает "Революцию 5 ноября 17-го", когда вождь призвал, а сам на Манежку не явился. Адептов революционера тогда похватали, некоторые сидят до сих пор, а "саратовский Ильич" теперь отсыхает во Франции, получив политубежище. Но Навальный – не такой. Он томится в путинской тюрьме, и темные силы, злобно гнетущие нашего героя, как сообщают услужливые СМИ, готовят ему "десяточку" лагерей. Но что-то подсказывает, что вся эта канитель с "изгнанием уличного страха" затеяна для плановой прополки "непоротого поколения", которое уже подросло и по странному стечению обстоятельств так и не испытало на своей нежной заднице отцовского фашистского ремня. А времена настают мясные, политическое веганство уходит в небытие, и наступает пора пробовать на вкус первых лакомых овечек.

Все сказанное выше – не демотиватор, а призыв включить мозги и внимательно всмотреться в политический ландшафт. Надо ли поднимать восстание в фашистском гетто? Безусловно. Но таким ли образом это делается? Где совесть у человека, призывающего с голыми руками идти на вооруженных до зубов убийц? Он говорит: "мирно и без оружия", "выходите и не бойтесь". Но вам уже в Беларуси показали, к чему это приводит. Даже если вы выходите мирно – режим ответит войной. Ваш выход превратится в избиение младенцев, в акт массового жертвоприношения чудовищу, давно мечтающему вас сожрать.

Нельзя бороться с фашизмом голыми руками. Нельзя бороться с фашизмом одиночной отчаянной "манюровщиной". Война с таким режимом может вестись только тотальными методами. С Запада – эмбарго, изнутри – гражданское неповиновение, отказ от уплаты налоговых сборов по принципу "нет представительства во власти – нет налогов", а еще – создание хорошо законспирированного "Антифашистского фронта" при участии бывших силовиков, "афганцев" – профессионалов, умеющих воевать и знающих законы войны. Потому что это – война, а не "мирная ненасильственная демонстрация". Как вы не поймете, что время мирного протеста прошло? Его свернул сам режим, поднявший уровень насилия на новую высоту.

Бессмысленно протестовать у здания Гестапо. Гестапо можно только взрывать, а его роль в путинской Рашке выполняют бесконечные "мусарни" и отделы ФСБ. Этими фашистскими заведениями и должны заниматься профессионалы, а не желторотые активисты, которые и пресловутый коктейль грамотно в окошко не закинут, а если закинут – то попадутся, не оказав никакого сопротивления. Ну и какой в этом смысл? Терять людей? Поставлять живое мясо в живодерню?

Каждая акция, вылазка, акт возмездия должны быть тщательно продуманы и осуществлены с максимальным ущербом для режима. Идеально, если формат и масштаб такой акции будут поражать воображение как у заложников, так и у самих террористов. Внутренний террор, осуществляемый путинистами, должен получить хорошо организованный отпор. Но это не заклание школьников и студентов. То, к чему призывает Навальный, – акт кровопускания беззащитных мальчишек и девчонок, циничная провокация, призванная "предъявить бесчеловечное мурло" путинистов по примеру лукашистов. Но совсем не обязательно отсекать человеку руку, чтобы доказать остроту топора.

Навальный же призывает сделать именно это. А его подручный Волков снова обещает помощь каждому. Любой, кто сталкивался с подобной "помощью" в прошлом, вам расскажет, что эти обещания – профанация. Навальнистам плевать на тех, кто попадает в жернова системы. Они либо выставляют "прайс" на услуги своих адвокатов, либо произносят дежурное "вы – волонтеры и взрослые люди, вы понимали, на что шли"…

Навальнисты вам не помогут, а провокация с подменой смыслов – их отработанный "конек". Как это удобно – называть политических соратников по якобы "борьбе с кровавым режимом" "волонтерами"! По этой вывихнутой логике партизаны, воевавшие с Гитлером, – никакие не герои, а "обычные волонтеры". Зоя Космодемьянская – волонтер!

Не верьте попу Гапону. Он – часть того самого предохранителя, который помогает системе трансформироваться и выживать. Когда-то вам подсунули Ельцина, который умело выстроил декорации псевдодемократической "тюрьмы народов" и в нужный момент вернул власть красно-коричневому монстру. Это чудовище будет перевоплощаться ради выживания и удержания власти ровно столько, сколько потребуется. Притворяться либералом и жрать человечину под столом. Имя этому чудовищу – Россия. Забудьте бредовую мантру "Россия будет свободной", ибо тюрьма построена для несвободы, мучений и смерти. Россия должна быть разрушена, как тюрьма, чтобы из ее поганого чрева смогли наконец выйти на волю многочисленные народы, порабощенные этой ненасытной сволочью. Россия должна сдохнуть. Во имя жизни десятков миллионов людей, томящихся в этой тюрьме.

Источник: "Обозреватель"

Опубликовано с личного разрешения автора

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