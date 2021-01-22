ГОРДОН
 
 
Альфред Кох
Альфред Кох

Бывший вице-премьер РФ.


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Те, кто находится не в России, не могут агитировать людей выходить на протест против ареста Навального. Это аморально

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Я считаю, что те, кто находится не в России (такие, как, например, я), не могут агитировать людей выходить 23 января на улицы в знак протеста против ареста Алексея Навального.

Потому что, находясь в безопасности, нельзя толкать людей под полицейские дубинки. Это аморально. Это может делать только тот, кто в субботу сам под эти дубинки пойдет. Таково мое субъективное мнение.

Но это не отнимает у нас права восхищаться теми, кто завтра все-таки выйдет на улицу.

Короче. Если тем, кто собирается выйти, нужно мое восхищение и оно им поможет (в чем я сильно сомневаюсь), то вот оно. От чистого сердца и с искренней любовью.

Источник: Альфред Кох/ Facebook

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Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, протесты, арест, Альфред Кох
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