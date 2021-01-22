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Директор "Левада-центра" сомневается, что по призыву Навального на акции протеста выйдет много россиян

Среди россиян оппозиционер Алексей Навальный вызывает "сложную гамму чувств", считает директор "Левада-центра" социолог Лев Гудков.

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Гудков считает, что пропаганда в РФ влияет на граждан
Гудков считает, что пропаганда в РФ влияет на граждан
Фото: Левада-Центр / Facebook

На акции протеста в России 23 января в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального много людей не выйдет. Такое мнение директор исследовательской организации "Левада-центр" социолог Лев Гудков выразил "Немецкой волне" в интервью, которое опубликовано 22 января.

"Я думаю, что может выйти несколько тысяч человек в Москве, несколько сотен в других городах. Не думаю, что протестная активность очень высока. За последний год, несмотря на высокий уровень недовольства и социального раздражения властями, готовность самим принимать участие в публичных акциях резко снизилась – из-за карантина и страха перед репрессиями", – сказал он.

По данным социолога, в последние два-три года вдвое вырос "страх перед произволом властей, усилением политики устрашения".

"Кроме того, несмотря на высокий уровень поддержки Навального, особенно в крупных городах, готовность откликнуться на его призывы не очень высокая. Он вызывает сложную гамму чувств: любопытство, симпатию и одновременно раздражение. На него переносится чувство собственной недееспособности, неготовности к политическому участию. У большого числа людей он воспринимается как политикан, авантюрист – все негативные клише, которые поставляет пропаганда, работают для оправдания пассивности", – объяснил Гудков.

Он отметил, что по популярности в России Навальный сопоставим только с главой Кремля Владимиром Путиным, "но отношение к нему сложное, и это зависит от возраста и канала информации".

"Молодежь, которая сидит в социальных сетях, гораздо сильнее реагирует на известие о попытке политического убийства, с сочувствием. Если в целом версию о попытке убийства принимают около 15%, то среди молодежи – около 40%. А среди людей пожилого возраста, особенно в провинции, которые зависят от федеральных каналов, в эту версию верят 5%. Там работает кремлевская пропаганда: отрицается сам факт отравления, либо говорят, что это провокация западных спецслужб", – считает социолог.

В день своего ареста, 17 января, Навальный призвал своих сторонников выходить на улицы, его штабы анонсировали проведение массовых акций протеста по всей России 23 января. Сейчас в стране в социальных сетях публикуют видео в поддержку оппозиционера, на которых в классах снимают со стен портреты Путина. 

Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалять материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях. 

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Самолет из Берлина, на котором летел оппозиционер, должен был приземлиться во Внуково, но там начали собираться сторонники политика. В итоге во Внуково силовики задержали более 30 человек, а лайнер с Навальным посадили в Шереметьево.

Сразу после прилета его задержали по делу "Ив Роше", после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. Приговор по этому делу вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний. В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым, российские власти выплатили Навальному компенсацию, однако сам приговор ему не отменили. 

Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что Навальный находится у них на учете, однако в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

"В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24 сентября 2020 года ФСИН неизвестно, 27 ноября в отношении Навального были начаты первоначальные разыскные мероприятия, а 29 декабря осужденный Навальный был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения", – говорится в сообщении. 

Политик назвал происходящее "в высшей степени беззаконием".

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, протесты, пропаганда, отравление, соцсети, Левада-центр, Лев Гудков, акции протеста, отравление Навального
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