Навальному грозит более десяти лет тюрьмы – Bloomberg

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному могут заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный на заседании суда 2 февраля. Еще 10 лет политику грозит по другому уголовному делу, сообщили источники агентства Bloomberg, близкие к администрации президента России.

Российский оппозиционер Алексей Навальный рискует оказаться в тюрьме на срок более 10 лет, сообщило агентство Bloomberg 22 января со ссылкой на два источника, близких к администрации президента России Владимира Путина.

В Кремле были уверены, что Навальный не вернется в Россию из Берлина, где он лечился после отравления "Новичком". Российские власти вынужденно заняли оборонительную позицию после его возвращения, отметило агентство.

На заседании суда 2 февраля Навальному могут заменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и приговорить к трем с половиной годам колонии. Еще 10 лет политику грозит по другому делу. Агентство не уточнило, о каком именно деле идет речь. Известно, что 29 декабря прошлого года Следственный комитет России возбудил против Навального дело о мошенничестве в особо крупных размерах и хищении средств.

Политолог Федор Крашенинников прокомментировал план Навального в России. Оппозиционер, по его словам, хочет стать головной болью Путина "номер один" и своим мужеством вдохновить других на политическую активность. Главный оппонент российского лидера делает ставку на то, что в этом году он выведет на улицы достаточно сторонников, чтобы показать отсутствие страха. Навальный рассчитывает, что Запад, получивший новый заряд энергии после инаугурации президента США Джо Байдена, усилит давление на Кремль, но это рискованная игра, отмечает Bloomberg.

По информации источников агентства, Кремль опасается роста напряженности накануне выборов в Госдуму, запланированных на осень этого года. Власти России опасаются и протестов, наблюдая за выступлениями против считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. Кремль надеется, что протестное движение Навального "пойдет на спад", как только оппозиционера посадят в тюрьму.

Навальный призвал своих сторонников выходить на улицы в день своего ареста, его штабы анонсировали проведение массовых акций протеста по всей России 23 января. Сейчас в стране в социальных сетях публикуют видео в поддержку оппозиционера, на которых снимают со стен учебных кабинетов портреты президента России Владимира Путина.

Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалять материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях.

17 января Навальный вернулся в Россию. Самолет из Берлина, на котором летел оппозиционер, должен был приземлиться во Внуково, но там начали собираться сторонники политика. В итоге во Внуково силовики задержали более 30 человек, а лайнер с Навальным посадили в Шереметьево.

Сразу после прилета его задержали по делу "Ив Роше", после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. Приговор по этому делу вынесли в 2014 году. Тогда политика признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств, ему назначили условное наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В 2017 году испытательный срок продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний. В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым, российские власти выплатили Навальному компенсацию, однако сам приговор ему не отменили.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что Навальный находится у них на учете, однако в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

"В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24 сентября 2020 года ФСИН неизвестно, 27 ноября в отношении Навального были начаты первоначальные розыскные мероприятия, а 29 декабря осужденный Навальный был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения", – говорится в сообщении.

Политик назвал происходящее "в высшей степени беззаконием".

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.