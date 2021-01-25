СМИ сообщили, что на протестах в России задержали экс-футболиста "Ливерпуля". Оказалось, это его однофамилец

Аггер выступал за "Ливерпуль" с 2006-го по 2014 год Фото: EPA

Издание "Новая газета" сообщило, что в Москве 23 января во время протестных акций в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали бывшего футболиста "Ливерпуля" и экс-капитана сборной Дании по футболу Даниэля Аггера. Позже оказалось, что это был его однофамилец.

Активистка Ольга Тарасова сообщила изданию, что датского футболиста якобы опознали в московском отделении внутренних дел, когда передавали продукты задержанным вечером 23 января. Тарасова говорила, что Аггера, по неподтвержденной информации, судят за "перекрытие дороги".

Позже член Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания Алексей Мельников уточнил, что речь идет не о датском футболисте, а о его полном тезке – гражданине России. Мужчина, предположительно, поменял имя в 2009 году на Даниэль Мюнте Аггер.

Как следует из информации Мосгорсуда, россиянина Аггера обвиняют в нарушении ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях России (участие в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры).

Футболист Даниэль Аггер выступал за "Ливерпуль" с 2006-го по 2014 год. Несколько лет назад он закончил карьеру из-за травм.

17 января Навальный вернулся в Россию после лечения в клинике "Шарите", где его сразу же задержали по делу "Ив Роше". Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Митинги состоялись более чем в 100 городах РФ. В Москве на Пушкинской площади собралось более 40 тыс. человек, но правоохранители насчитывали только 4 тыс. В штабе Навального заявили, что в протестных акциях по всей России участвовало 250–300 тыс. человек.

По всей стране на протестах задержали более 3,4 тыс. человек, издание "ГОРДОН" следило за событиями онлайн.

Руководитель штаба Навального анонсировал на 31 января новые акции протестов в России.