Гордон: Путин потерял молодежь. В глазах молодых ребят это выживший из ума дед, который сидит в бункере

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил, что молодежь в РФ не поддерживает президента Владимира Путина, поскольку ей, в частности, непонятно, для чего строить такой огромный президентский дворец, как в Краснодарском крае.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "Украина 24" 26 января, что в том числе из-за деятельности российского оппозиционера Алексея Навального президент РФ Владимир Путин теряет поддержку среди молодых граждан.

"Путин потерял молодежь. В частности, благодаря Навальному. Окончательно потерял. Они смеются над ним. В глазах молодых ребят, которые живут в другой реальности, это выживший из ума дед, который сидит в бункере. Он сказал: "Скучно, девочки", а мемы уже ходят: "Скучно, дедушка". Дед, который бряцает ржавыми ядерными ракетами и пугает весь мир", – сказал Гордон.

Он напомнил, что команда Навального сняла фильм о построенном для Путина дворце в Краснодарском крае, и отметил, что молодежь никогда не поймет, для чего политику такая огромная резиденция.

"Такой дом... Зачем? Что за глупость? В нем же жить невозможно. Этот дом рождает столько вопросов! Уже давно многие миллиардеры, богатейшие люди мира пришли к тому, что должен быть дом, условно говоря, на Лазурном побережье, должна быть очень хорошая яхта, должен быть дом в России или Украине, но каких-то приличных, нормальных размеров, чтобы ты этим мог воспользоваться. Но этим же [дворцом] воспользоваться невозможно! Зачем? Какой отрыв от здравого смысла! Молодым нормальным людям это непонятно", – отметил журналист.

Путин руководит Россией 20 лет. В 2000 году он впервые был избран на пост президента РФ. После двух сроков, в 2008 году, Путин перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, а в 2018-м переизбран на новый срок.

Согласно опросу, который в ноябре 2020 года провел "Левада-центр", рейтинг Путина среди российской молодежи за год упал почти в два раза. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Путина проголосовали бы 20% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. При этом в декабре 2019 года действующего президента готовы были поддержать 36% опрошенных россиян этой возрастной категории.