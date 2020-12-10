Рейтинг Путина среди российской молодежи за год упал почти в два раза – опрос

По данным российских социологов, ухудшение отношения к президенту РФ Владимиру Путину со стороны российской молодежи – это тренд последних двух лет.

Рейтинг президента РФ Владимира Путина среди российской молодежи за год упал почти в два раза. Об этом свидетельствуют опубликованные 10 декабря результаты опроса "Левада-центра".

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Путина проголосовали бы 20% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. При этом в декабре 2019 года действующего президента готовы были поддержать 36% опрошенных россиян этой возрастной категории.

"Ухудшение отношения к Путину среди молодых людей – это тренд, который социологи наблюдают на протяжении последних двух лет, но в последние месяцы он проявился особенно ярко", – цитирует замдиректора "Левада-центра" Дениса Волкова издание "Открытые медиа".

В то же время в возрастной группе от 40 до 54 лет рейтинг поддержки Путина растет. Сейчас за него готовы проголосовать 39% респондентов (годом ранее – 31%). Среди людей пенсионного и предпенсионного возраста (55 лет и старше), а также возрастной группы от 25 до 39 лет показатель поддержки Путина за год не изменился – 51% и 30% соответственно.

Опрос проводился с 19-го по 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошено 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2% для показателей, близких к 10%/90%; 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта. Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года. С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

31 октября Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором.