Расследование о копии кабинета Путина Песков назвал компонентом информатаки

У президента РФ Владимира Путина нет одинаковых кабинетов, заявил его спикер Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию "Проекта" о том, что глава Кремля находится в Сочи, когда всем говорят, что он в подмосковной резиденции.

Информация о том, что у президента РФ Владимира Путина есть два одинаковых кабинета в подмосковной резиденции Ново-Огарево и в Сочи, – "это неправда". Об этом 9 декабря заявил спикер главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

Он назвал материал журналистов "Проекта", которые рассказали об этом 8 декабря, "компонентами информационной кампании, информационной атаки".

Песков подчеркнул, что "никаких одинаковых кабинетов" не существует. По его словам, у Путина "много разных кабинетов" в разных городах.

Информацию расследователей о передвижениях самолетов, обслуживающих первое лицо государства, спикер главы Кремля также не подтвердил.

Он подчеркнул, что "во многих городах" находятся самолеты авиакомпании, которая обслуживает в том числе Путина, но информация о его передвижениях – государственная тайна.

8 декабря "Проект" опубликовал материал, согласно которому Путин с конца лета находится в Сочи, в то время как официальный сайт Кремля публикует новости о якобы его работе в Подмосковье. В качестве доказательства своей версии журналисты ссылаются на данные сервиса отслеживания самолетов, а также на нахождение в Сочи обслуживающего персонала российского президента.

9 декабря сайт Кремля сообщил, что совещание с правительством Путин вел из Ново-Огарево.

Весной в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец говорил, что Путин удалился в бункер вместе с охранниками и скрывается там "не столько от коронавируса, сколько от соратников".