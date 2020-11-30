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"Дочка – реально копия царя". Расследование о миллионерше из Петербурга, вероятно, родившей Путину внебрачную дочь. Главное

Группа независимых журналистов "Проект" опубликовала расследование о жительнице Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих, которая из уборщицы превратилась в миллионершу и обзавелась бизнес-партнерами из ближайшего окружения Владимира Путина. По словам авторов статьи, она родила президенту РФ дочь, которая "феноменально на него похожа". Подробности расследования ­– в материале "ГОРДОН".

Светлана Кривоногих, по версии авторов расследования, 17 лет назад родила Владимиру Путину дочь
Светлана Кривоногих, по версии авторов расследования, 17 лет назад родила Владимиру Путину дочь
Фото: proekt.media, ЕРА
Наталия ДВАЛИ
редактор, журналист

Что произошло

25 ноября 2020 года российская медиагруппа "Проект", объединившая ряд независимых журналистов-расследователей и репортеров, выпустила материал о некой жительнице Санкт-Петербурга, ставшей в короткие сроки долларовой миллионершей, владелицей элитной недвижимости и акционером нескольких компаний, включая петербургский банк "Россия".

Обнаруженные имущество и активы журналисты оценили в 7,7 млрд руб., что примерно равняется $100 млн. Причем, как указывается в расследовании, состояние незнакомки непосредственно связано с ближайшим окружением президента России Владимира Путина.

По словам журналистов, еще в 2003 году эта женщина родила Путину внебрачную дочь, которая "феноменально на него похожа". Имя героини расследования – Светлана Кривоногих. Сейчас ей 44 или 45 лет (1975 года рождения), она прошла путь от уборщицы магазина до долларовой миллионерши, но впервые попала в фокус внимания СМИ.

Самое интересное из расследования

Миллионерша из трущоб

Как отмечает издание, в 1990-х Кривоногих жила в старой петербургской коммуналке вместе с родителями. Мать работала маляром, отец, по словам соседей, выпивал и довольно рано умер. Сама девушка подрабатывала уборщицей в магазине.

В 2000 году 25-летняя Кривоногих окончила Университет экономики и финансов и внезапно стала собственницей элитного жилья, куда переселилась вместе со своей матерью. Двое соседей по коммуналке рассказали журналистам, что в то время у Светланы появился "папик" – обеспеченный мужчина, который был чиновником правительства Петербурга.

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Светлана Кривоногих. Фото: proekt.media

Еще два человека, знающие Кривоногих, заявили "Проекту", что причиной ее финансового взлета стала близость к Путину.

Сейчас, по подсчетам журналистов, семья Кривоногих владеет жилой недвижимостью в Петербурге, Москве и Сочи на сумму минимум 1,1 млрд руб., это примерно $14 млн. 

Девочка по отчеству Владимировна

По данным "Проекта", Кривоногих была знакома с Путиным с 1990-х – задолго до того, как он стал президентом. Их общение продолжилось и в 2000-х, отмечает издание, а в 2003-м Светлана Кривоногих родила дочь Елизавету. В копиях документов, с которыми ознакомились журналисты, отец девочки не указан, известно лишь ее отчество – Владимировна.

"Уже несколько лет Елизавета живет под другой фамилией и ведет аккаунты в социальных сетях под вымышленным именем. Судя по портретным снимкам, которые есть в распоряжении "Проекта", она феноменально похожа на президента России", – говорится в расследовании.

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"Проект" не опубликовал портрет несовершеннолетней дочери Кривоногих, сославшись на "этические соображения". Фото: proekt.media

Схожесть Путина и Елизаветы Кривоногих подтверждает и директор британского центра визуального анализа Университета Брэдфорда, профессор Хассан Угайл, которому редакция заказала анализ снимков президента РФ и его предполагаемой третьей дочери.

"Проведенный им компьютерный анализ показал, что сходство Путина и младшей Кривоногих – 70,44%, при том, что сходство выше 75% означает, что на снимках – один и тот же человек", – говорится в статье.

Сам Путин на момент рождения предполагаемой дочери состоял в браке с Людмилой Шкребневой и воспитывал двух дочерей. О разводе он объявил лишь 10 лет спустя – в 2013 году.

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Предполагаемая третья дочь президента РФ Елизавета Кривоногих. Фото: Фан-клуб Луизы Розовой / Telegram

После того, как Светлана Кривоногих получила вопросы редакции, ее дочь удалила из своего аккаунта большинство снимков, на которых можно рассмотреть ее лицо, отметил "Проект".

Однако на следующий день после публикации расследования в Telegram появился анонимный канал под названием "Фан-клуб Луизы Розовой". Авторы уверяют, что именно под псевдонимом "Луиза Розова" дочь Кривоногих ведет свои странички в соцсетях. В этом же канале выложили фото девочки, похожей на президента РФ.

Щедрые друзья Путина

Внезапное состояние появилось у Светланы Кривоногих в начале 2000-х, уточняется в расследовании, когда вчерашняя студентка внезапно вошла в капитал сразу нескольких компаний, так или иначе связанных с окружением Путина. Среди них – петербургский банк "Россия", где у Светланы по состоянию на 2019 год было около 2,84% акций, что по рыночной стоимости банка составляет около 800 млн руб., или больше $10 млн.

Справка "ГОРДОН". Акционерное общество "Акционерный банк "Россия" было создано на излете СССР, летом 1990 года, в Ленинграде (нынешнем Санкт-Петербурге). Соучредителем финансового учреждения с долей 48,4% стал Ленинградский областной комитет Коммунистической партии Советского Союза.

Это коммерческий банк без государственного участия в структуре собственности. Начиная с 2000 года, когда Путин впервые стал президентом, банк получил эксклюзивный доступ к государственным активам и постепенно вошел в двадцатку самых крупных российских финансовых учреждений. По состоянию на октябрь 2020 года активы "России" превышают 1 трлн руб. (свыше $13 млрд).

"Россия" не просто так взлетела в путинской России – среди ее акционеров нет случайных людей, почти все они так или иначе связаны с президентом. Основной владелец банка, если следовать документам, – сосед Путина по [кооперативу] "Озеро" Юрий Ковальчук, которому принадлежат почти 40% акций", – отмечается в расследовании.

В марте 2014 года, после аннексии Крыма, банк "Россия" подпал под американские санкции. Минфин США назвал его личным банком ближайшего окружения Путина, а основного акционера Ковальчука – личным банкиром президента РФ.

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Элитный жилой комплекс в центре Санкт-Петербурга, недвижимостью в котором владеет семья Кривоногих. Фото: proekt.media

Совместно с Ковальчуком Светлана Кривоногих владеет любимым президентом РФ горнолыжным курортом "Игора" на севере Ленинградской области. Им принадлежат 25% и 75% соответственно.

"Путин действительно любит "Игору", расположенную в 40 км от дачного кооператива "Озеро": он приезжал на открытие комплекса в начале 2006 года, здесь в 2013 году праздновали свадьбу его дочь Катерина и сын его друга Кирилл Шамалов", – пишет "Проект". К слову, отец Кирилла Николай Шамалов также является совладельцем банка "Россия".

Помимо этого, Кривоногих владеет квартирой площадью 200 м2 и нежилым помещением в центре Петербурга, которые достались ей от Олега Руднова. "Ныне покойный собственник "Балтийской медиа-группы" Олег Руднов когда-то работал директором петербургского "Пятого канала", где сблизился с Путиным во время избирательной кампании Анатолия Собчака в 1996 году. Семья Рудновых выполняла и выполняет деликатные поручения в интересах президента", – уточняет "Проект".

В материале также указывается, что финансовую помощь Кривоногих оказывал и фигурант "Панамского досье", виолончелист Сергей Ролдугин, который является крестным старшей дочери Путина Марии. Кроме того, через кипрский офшор Кривоногих стала собственником 37-метровой яхты Aldoga, приблизительная стоимость которой сейчас около $5,4 млн.

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Фото: yachtcharterfleet.com

"Собеседник" добавляет, что яхту Кривоногих "регулярно видят в окрестностях Санкт-Петербурга, и порой не одну, а с почетным эскортом охраны". По информации издания, весной 2020 года Aldoga была в Финском заливе в сопровождении охраны – противодиверсионного катера ВМФ России.

Реакция на расследование

Поначалу спикер президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не читали расследования "Проекта" о Светлане Кривоногих и ее дочери. "Я первый раз слышу о такой женщине и ничего не могу вам сказать", – приводило слова чиновника издание MK.ru.

Позже он назвал расследование "эпистолярным жанром и провокационной желтизной". Его комментарий цитирует "Медуза".

"Вы знаете, я сам материал действительно посмотрел. Но, скажем так, он малоубедительный. Такой, я бы сказал, эпистолярный жанр. Я склонен, наверное, относить это к таким материалам, такая, знаете, провокационная желтизна, не более того. На серьезный материал это не тянет. Это, конечно, абсолютно какие-то утверждения, фактически они голословные, де-факто они все голословные", – сказал Песков.

По его словам, в будущем еще будут появляться новые материалы и "ничего в этом такого особенного нет". "Ничего здесь не заслуживает каких-либо комментариев", – сообщил пресс-секретарь Путина.

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Владимир Путин и Дмитрий Песков. Фото: ЕРА

В соцсетях на расследование "Проекта" отреагировали живо и с интересом. Обозреватель "Эха Москвы" Юлия Латынина убеждена, что "многие события уйдут, а вот это расследование "Проекта" и наше новое знание о том, как устроена Россия, останется".

"И хорошо известно, как в России стать миллиардером. Можно быть массажистом Путина, можно быть тренером Путина, можно быть поваром Путина или его охранником. А вот если ты девушка красивая и не можешь быть тренером и охранником, как сделаться миллионершей? И издание "Проект" ответило нам на этот вопрос", – считает Латынина.

Журналист Ренат Давлетгильдеев также считает, что Елизавета Кривоногих – "реальная копия царя".

"Третья дочка, кстати, – реально копия царя. И кажется, даже с чувством юмора — танцует в тиктоке, дружит с симпатичным парнишкой в оффвайте. Кажется, пацана даже видел где-то в Питере. Вспомнить бы только где", – написал он на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/davletgildeev/posts/10222013742844229

Социолог Игорь Эйдман убежден, что пример Светланы Кривоногих, ставшей из уборщицы миллионершей, демонстрирует, что "Россия – страна неограниченных возможностей".

"Нет, правы все-таки телепатриоты – Россия страна неограниченных возможностей. Где еще уборщица может стать миллиардершей, за 40-метровой яхтой которой будет следовать целый антидиверсионный корабль ВМФ (видимо, чтобы ЦРУ сверхсекретную швабру, "работающую со скоростью 20 махов", не похитило)? А что удивляться? Путин за государственный счет сделал миллиардерами, наверное, уже всех своих бывших охранников, поваров и массажистов. А тут любовница с дочкой – родная кровь – для них-то ему денег россиян уж точно не жалко", – написал Эйдман.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3702661946463424&id=100001589654713

Обозреватель "Новой газеты" Дмитрий Быков опубликовал стихотворение, посвященное Путину, Кривоногих и банку "Россия".

Не исключу:
Изданию "Проект"
За их открытья
Иск предъявит некто.
А я скажу:
Изданию – респект.
Я б даже термин ввел:
"Эффект "Проекта".

Статью, боюсь,
Согласовали с ним.
Да кто б посмел,
Коль это не спецслужба?
Я думаю,
Он даже лично слил.
Мол, человек, и мне ничто не чуждо.

Вот говорят –
Не любит он народ.
Хоть Питер,
Хоть провинцию спроси я…
А я скажу:
Совсем наоборот,
Причем тому порукой – банк "Россия".

https://www.facebook.com/BykovDmitriyLvovich/photos/a.256724381038395/3886400014737462/

Справка "ГОРДОН". Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой у него две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть общие дети.

В 2008-м он опроверг слухи о том, что собирается жениться на Кабаевой. "Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь", – заявил Путин.

В 2016-м президент РФ на очередной вопрос о личной жизни ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".

Теги: Владимир Путин, Санкт-Петербург, расследование, соцсети, президент, Елизавета Кривоногих
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