В сети появились фотографии предполагаемой внебрачной дочери Путина

В одном из Telegram-каналов обнародовали портреты девочки, на которых, вероятнее всего, запечатлена Елизавета Кривоногих. Группа "Проект" сообщала, что она может быть третьей, внебрачной, дочерью президента России Владимира Путина, которая "феноменально на него похожа".

Владимир Путин информацию о своей возможной третьей дочери пока не комментировал, однако его пресс-секретарь уже назвал расследование журналистов на эту тему "малоубедительным" Фото: ЕРА

Анонимный Telegram-канал "Фан-клуб Луизы Розовой" опубликовал портрет девочки, которую считает вероятной внебрачной дочерью Владимира Путина.

Создатели канала уверяют, что именно об этой девочке, которая зарегистрирована в соцсетях как "Луиза Розова", шла речь в расследовании группы "Проект" о третьей дочери президента РФ Елизавете Кривоногих.

Предполагаемая третья дочь президента РФ Елизавета Кривоногих. Фото: Фан-клуб Луизы Розовой / Telegram

Российский журналист Ренат Давлетгильдеев также считает, что Елизавета Кривоногих может быть дочерью Путина. На своей странице в Facebook он выложил еще несколько фотографий девочки.

"Третья дочка, кстати, реально копия царя. И, кажется, даже с чувством юмора — танцует в тиктоке, дружит с симпатичным парнишкой в оффвайте. Кажется, пацана даже видел где-то в Питере. Вспомнить бы только, где", – написал Давлетгильдеев.

Ранее YouTube-канал Putler Kaput обнародовал ролик, на котором также, как утверждает автор канала, запечатлена вероятная внебрачная дочь Путина. В описании к видео сказано, что Елизавета Кривоногих танцует со внуком ныне покойного российского бизнесмена Дмитрия Скигина Робертом.

ВИДЕО

Видео: Putler Kaput / YouTube

"Путин и Дмитрий Скигин в 90-е вместе приватизировали нефтебазы в порту Петербурга и Пулково, а также проделали немало других славных дел. Попутно Путин крутил роман с уборщицей Светой Кривоногих. Теперь подрастающее поколение Путиных и Скигиных – уже от рождения мультимиллионеры и весело пляшут перед камерой", – пишут авторы текста.

Роберт Скигин оставлял комментарии под снимками в Instagram аккаунте Луизы Розовой. Он комментировал снимки, опубликованные в марте, мае и июне. Розова отвечала на них.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений rozova luiza v. (@luizaroz_)

В TikTok пользователь под ником Роберт Скигин публиковал видео, которые YouTube-канал Putler Kaput использовал в своем ролике.

Там он отмечал аккаунт с именем hipretty0_0. Профиль этого пользователя практически пустой – там нет ни биографии, ни роликов.

До конца неизвестно, является ли участница этих видео Елизаветой Кривоногих – "Проект" не показывал ее лицо, сообщалось лишь, что вероятная дочь "феноменально похожа" на российского президента. На снимке, который опубликовали расследователи, на дочери Кривоногих надета черная бейсболка с белой надписью ICON. В такой же бейсболке есть снимок у Розовой в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений rozova luiza v. (@luizaroz_)

В расследовании группы "Проект" говорится, что Путин познакомился с мамой Елизаветы Светланой Кривоногих в 1990-х годах, когда еще не был президентом. В конце 2000-х их отношения, по данным журналистов, завершились.

Светлана Кривоногих владеет дорогой недвижимостью и другими активами. Ее имущество журналисты "Проекта" оценили в 7,7 млрд руб. (примерно $100 млн).

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сначала заявил, что в Кремле не читали расследование "Проекта" и ему неизвестно имя Кривоноговой. Позже он назвал материал расследователей "малоубедительным".

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что в 1983–2013 годах он был женат на Людмиле Шкребневой. В этом браке родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть общие дети.

Президента РФ иногда на пресс-конференциях спрашивают о личной жизни. "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть", – сказал он в 2016 году.