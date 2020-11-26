Кремль назвал расследование о внебрачной дочери Путина "эпистолярным жанром и провокационной желтизной"

В расследовании издания "Проект" о Елизавете Кривоногих, которую журналисты назвали внебрачной дочерью президента России Владимира Путина, ничего особенного нет. Материал не заслуживает на комментарии, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал малоубедительным расследование издания "Проект" о Елизавете Кривоногих, которую журналисты считают внебрачной дочерью российского лидера. Его комментарий цитирует "Медуза".

"Вы знаете, я сам материал действительно посмотрел. Но, скажем так, он малоубедительный. Такой, я бы сказал, эпистолярный жанр. Я склонен наверное относить это к таким материалам, такая, знаете, провокационная желтизна, не более того. На серьезный материал это не тянет. Это, конечно, абсолютно какие-то утверждения, фактически они голословные, де-факто они все голословные", – отреагировал Песков.

По его словам, в будущем еще будут появляться новые материалы и "ничего в этом такого особенного нет".

"Ничего здесь не заслуживает каких-либо комментариев", – сообщил пресс-секретарь Путина.

По данным "Проекта", Елизавета Кривоногих родилась в 2003 году, она использует другую фамилию и имеет отчество Владимировна. Расследователи утверждают, что специалист из Великобритании сравнил изображения Путина и его предполагаемой дочери и сделал вывод – похожи на 70,44%.

"Проект" утверждает, что перед публикацией своего материала обращался к Пескову за комментариями, и тот "сообщил, что впервые слышит имя Кривоногих".

В опубликованном расследовании говорится, что Путин познакомился с мамой Елизаветы Светланой Кривоногих в 1990-х годах, когда тот еще не был президентом. В конце 2000-х их отношения, по данным журналистов, завершились.

Светлана Кривоногих владеет дорогой недвижимостью и другими активами. Ее имущество журналисты "Проекта" оценили в 7,7 млрд руб. (примерно $100 млн).

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что в 1983–2013 годах он был женат на Людмиле Шкребневой. В этом браке родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть общие дети.

Президента РФ иногда на пресс-конференциях спрашивают о личной жизни. "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть", – сказал он в 2016 году.