Путину построили в Сочи копию кабинета в Подмосковье, чтобы скрыть его место нахождения – СМИ

Президент России Владимир Путин несколько месяцев находится в Сочи, где проводит встречи в кабинете, очень похожем на его кабинет в Подмосковье. Об этом сообщают журналисты "Проекта".

Журналисты считают, что опубликованные на сайте Кремля фото Путина из кабинета в Подмосковье на самом деле сделаны в Сочи Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин с конца лета находится в Сочи, хоть его официальный сайт и публикует новости, где он якобы работает и проводит встречи в своем кабинете в Подмосковье. Об этом говорится в расследовании издания "Проект", опубликованном 8 декабря.

Издание сообщает, что 3 ноября Путин побывал в Санкт-Петербурге – там он публично осматривал ледокол "Виктор Черномырдин". По данным сервиса Flightradar24, его самолет и сопровождающий его борт вылетели в Санкт-Петербург из Сочи. Однако если верить официальному сайту Кремля, все предшествующие дни российский президент якобы работал в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Кроме того, согласно сайту Кремля, с 21 октября по 2 ноября Путин работал только в Подмосковье. Например, 29 октября его посещал глава банка ВТБ Андрей Костин. Причем сначала Путин посадил банкира в свой кабинет и они вдвоем прямо оттуда дистанционно поучаствовали в инвестиционном форуме "Россия зовет!", а затем уже поговорили один на один. В издании выразили недоумение, почему Костин не мог сначала поучаствовать в работе форума в Москве в числе других высших чиновников, а потом быстро доехать до подмосковной резиденции Путина.

Через несколько дней, 2 ноября, Путин из того же кабинета, где встречался с Костиным, общался по видеосвязи со школьниками. На сайте Кремля под видео с этим событием стояла отметка "Московская область, Ново-Огарево". Однако обеспечивающие работу президента сотрудники в тот день находились в Сочи, рассказал "Проекту" знакомый одного из них. И как раз оттуда же на следующий день и вылетел самолет Путина в Петербург.

Скриншот: kremlin.ru

Два источника, знакомые с графиком Путина, рассказали журналистам, что российский президент с конца лета находился в Сочи, но об этом не хотел сообщать – все ждали вторую волну заболеваемости коронавирусом. В такие моменты, по представлению Кремля, народ должен думать, что президент находится в столице или рядом с ней, отметили источники.

Кроме того, источники подтвердили, что в Сочи Путину построили кабинет, аналогичный его кабинету в Подмосковье. "Проект" отмечает, что Кремлю было бы сложнее фальсифицировать место нахождения Путина, если бы его работу освещали журналисты. Но с начала эпидемии кремлевский пул бездействует, и вживую российского лидера видит только съемочная группа государственного ВГТРК.