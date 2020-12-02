Путин заявил, что нефтедобычу ждет "скорое забвение"

Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти на 1% в год, а затем начнет снижаться.

Президент России Владимир Путин во время совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли заявил, что нефтедобычу ждет "скорое забвение". Об этом 2 декабря сообщил ТАСС.

По его словам, в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти всего на 1% в год, а затем будет снижаться на 0,1%.

Он добавил, что нефтегазохимическая отрасль, в отличие от нефтяной, имеет "огромный потенциал роста" – до 4% в год.

Россия входит в тройку крупнейших мировых экспортеров нефти вместе со США и Саудовской Аравией. В структуре российского ВВП доля нефти составляет около 15%.