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Цена на нефть выросла до двухмесячного максимума

В понедельник, 8 июня, североморская нефть Brent подорожала до $42,8 за баррель, американская нефть WTI – до $39,86.

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Стоимость нефти продолжает расти
Стоимость нефти продолжает расти
Фото: EPA

В понедельник, 8 июня, цены на нефть выросли в среднем на 1,2% на фоне договоренности ОПЕК+ о дальнейшем сокращении нефтедобычи.

На открытии торгов августовские фьючерсы на североморскую нефть Brent подорожали до $43,38 за баррель, на американскую WTI – до $40,41. Это максимальная стоимость сырья с 6 марта текущего года. 

На момент публикации новости Brent торговалась по $42,8 за баррель (на 50 центов дороже, чем на момент закрытия предыдущего дня торгов). Котировки WTI достигли $39,86 за баррель (+31 цент).

Как отмечает Reuters, подорожание нефти вызвано достигнутыми 6 июня договоренностями между участниками неформальной группы ОПЕК+, в которую входят крупнейшие производители нефти, о дальнейшем сокращении нефтедобычи

О снижении уровня мировой добычи нефти на 15% страны ОПЕК+ объявили 10 апреля. Соглашение было достигнуто через месяц после расторжения предыдущей сделки, что спровоцировало рекордное падение цен на сырье. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

Однако из-за рекордного падения спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановки промышленности стоимость нефти продолжила падать. Так, 20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной – котировки падали до минус $40 за баррель. Это также спровоцировало обвал цен на европейском спот-рынке (заключенные на этом рынке контракты исполняются немедленно). Расчетная цена российской эталонной марки Urals опустилась до минус $3 за баррель, североморская эталонная нефть Brent – до минус $3,5.

На уровень до рекордного падения котировки нефти вернулись 30 апреля, накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи. В середине мая в ОПЕК заявляли, что нефтяной кризис уже позади.

Теги: экономика, промышленность, нефть, цены, кризис, ОПЕК, Brent, WTI, цена на нефть
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