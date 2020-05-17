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В ОПЕК считают, что нефтяной кризис уже позади

Падение цен на нефть в апреле 2020 года было экстраординарным, но членам ОПЕК удалось стабилизировать ситуацию, заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

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Баркиндо считает, что худший этап нефтяного кризиса остался позади
Баркиндо считает, что худший этап нефтяного кризиса остался позади
Фото: EPA

Организация стран – экспортеров нефти с "осторожным оптимизмом" полагает, что худший этап нефтяного кризиса, вызванного пандемией коронавируса, остался позади. Об этом агентству Bloomberg заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Он высказал надежду, что во второй половине года нефтяной рынок стабилизируется на фоне восстановления мировой экономики и серьезного сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+.

Генсек ОПЕК добавил, что ситуация в апреле была "экстраординарной", но члены картеля "приняли вызов" и стабилизировали рынок.

20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной (падение стоимости контрактов со сроком исполнения в июне и позже было незначительным) – в течение 20 апреля котировки падали до минус $40 за баррель. Это также спровоцировало обвал цен на европейском спот-рынке (заключенные на этом рынке контракты исполняются немедленно). Расчетная цена российской эталонной марки Urals опустилась до минус $3 за баррель, североморская эталонная нефть Brent – до минус $3,5.

Стремительное удешевление нефти было вызвано рекордным падением спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономического кризиса, а также опасениями трейдеров, что нефтехранилища вскоре будут заполнены.

На уровень до рекордного падения котировки нефти вернулись 30 апреля, накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи.

Теги: нефть, ОПЕК, Brent, WTI, цена на нефть, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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