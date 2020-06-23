Нефть дорожает в ожидании восстановления мировой экономики

Во вторник, 23 июня, стоимость августовских фьючерсов эталонной марки нефти Brent превысила $43 за баррель. Цена на американскую светлую нефть WTI незначительно снизилась.

Как свидетельствуют данные торгов, утром 23 июня Brent торгуется у отметки $43,14 за баррель, что примерно на 0,4% выше цены на момент закрытия торгов накануне.

Августовские фьючерсы американской WTI подешевели на 0,07% – до $40,7 за баррель.

Агентство РБК отмечает, что нефть дорожает на фоне ожиданий дальнейшего восстановления мировой экономики и повышения спроса на топливо, а также в ожидании дальнейшего сокращения нефтедобычи в мире.

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